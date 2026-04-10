¿Por qué hoy el cambio climático es un tema económico y financiero?

El cambio climático ha dejado de ser una preocupación periférica para convertirse en el núcleo de la estabilidad macroeconómica global. Ya no hablamos solo de grados Celsius, sino de solvencia, liquidez y retorno de inversión. Para los sectores público y privado (desde ministerios, sistema bancario, inversores, aseguradoras y empresas), entender esta dinámica es hoy un imperativo de supervivencia financiera. El riesgo climático, no es un elemento estático; es una variable dinámica impulsada por nuestra capacidad de adaptación y resiliencia.

Las cifras de la industria son contundentes. Según el informe de Swiss Re Sigma, las pérdidas económicas globales del 2025 alcanzan los $220,000 millones. De este monto, las pérdidas aseguradas se estiman en 107,000 millones, revelando una brecha de protección en un mercado que crece anualmente entre el 5% y el 7%. Lo más alarmante es la evolución de la amenaza: los “peligros secundarios” (incendios forestales, tormentas y sequías), causan hoy las mayores pérdidas. Estos eventos locales y frecuentes exigen integrar indicadores de riesgo prospectivo en los modelos de crédito.

Ante este panorama, la prevención surge como el mejor negocio. El Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción de Estados Unidos (National Institute of Building Sciences -NIBS), ha verificado que cada dólar invertido en gestión de riesgos y adaptación ahorra hasta 6 dólares en costos de recuperación. Esta relación de 1 a 6 redefine la narrativa; la inversión en resiliencia no es un costo hundido, sino un mecanismo de creación de valor que permite que las infraestructuras operen y que los presupuestos públicos no colapsen ante gastos inesperados. El valor se manifiesta al evitar interrupciones críticas en la cadena de suministro.

Esta transformación ya ocurre mediante herramientas institucionales. Un ejemplo es la implementación de las Taxonomías de Finanzas Sostenibles y los sistemas SARAS en la banca de América Latina. Estos marcos permiten alinear el capital con proyectos que reducen la exposición climática. Además, la adopción de las normas internacionales NIIF S1 y S2, obliga a las organizaciones a evaluar impactos bajo múltiples escenarios, asegurando que la planificación financiera esté informada por datos rigurosos y no por simples estimaciones puntuales. Esto fortalece la relación entre el análisis de riesgos y la estrategia corporativa.

Ciudades en Europa y Asia aplican planes de adaptación que priorizan inversiones específicas basadas en la probabilidad de pérdidas futuras, en lugar de reaccionar tras los desastres. Por ejemplo, proyectos de refrescamiento de pueblos y ciudades, y barreras contra inundaciones están demostrando que el valor indirecto de mantener la operatividad urbana supera con creces la inversión inicial. Este enfoque anticipado, es vital para mantener la estabilidad de sistemas esenciales bajo presión climática.

El éxito económico dependerá de la capacidad para asignar recursos eficazmente antes de que ocurran interrupciones graves en toda la cadena de valor. Al integrar métricas de resiliencia en la toma de decisiones estratégica, no solo mitigamos riesgos físicos y de transición, sino que construimos un sistema financiero robusto y capaz de prosperar en la incertidumbre. La gestión del riesgo climático es hoy la base de la competitividad y la estabilidad a largo plazo. Es tiempo de actuar con visión prospectiva para proteger el capital, el patrimonio y el bienestar social en un mundo que ya no admite la inacción financiera. Solo así garantizaremos prosperidad real y sostenible para las actuales y próximas generaciones de ciudadanos. Es nuestra gran responsabilidad colectiva.