Por un futuro alimentario más alentador

Han pasado tres años desde que el 1 de enero de 2022 el USDA cambió las reglas del etiquetado de alimentos modificados genéticamente, eliminando el término OGM y reemplazándolo por un logotipo nuevo, luminoso y brillante de un sol que brilla en una planta, creciendo felizmente en un campo. Muchos hemos luchado durante años por el derecho a saber qué contienen nuestros alimentos y cómo se producen. Esa nueva regulación en realidad no tiene ese objetivo, sino que está diseñada para permitir que las corporaciones oculten el uso de ingredientes transgénicos a los consumidores.

El nuevo etiquetado no es más que etiquetar lo que realmente es no etiquetar, o si se quiere pensar así, no etiquetar escondiéndose como etiquetar. De allí que ya hay varios litigios en países como Estados Unidos y Canadá para impugnar este nuevo sistema por considerarlo arbitrario, caprichoso, discriminatorio y contrario a la ley y normas de información al consumidor.

Es difícil ver cómo los consumidores tienen la opción de evitar los alimentos transgénicos cuando las reglas de etiquetado no brindan información significativa y accesible sobre qué alimentos se derivan de cultivos modificados genéticamente. Reemplazar términos como “OGM” y “diseñado genéticamente”, que han existido durante mucho tiempo, con este nuevo y hermoso logotipo, parece deliberadamente diseñado para mantener al público en la oscuridad.

Durante los últimos 30 años, la industria biotecnológica nos ha dicho sin descanso que los cultivos genéticamente modificados podrían reducir el hambre, reducir el uso de pesticidas y sobrevivir a las sequías. Hoy, la industria biotecnológica continúa diciéndonos que esta tecnología trata de alimentar a los hambrientos. Pero es difícil evitar la conclusión de que esta tecnología trata realmente de que las empresas químicas vendan más productos químicos. No hay alimentos transgénicos que nos hagan más saludables, que sean más baratos, que tengan mejor sabor o que proporcionen más vitaminas. Nada de eso. Lo único que nos proporciona es un riesgo adicional.

Esos riesgos provienen que más del 90 % de todos los cultivos transgénicos están diseñados para resistir dosis cada vez mayores de herbicidas tóxicos. La Agencia para la Protección Ambiental (EPA) en EEUU ha elevado el nivel de tolerancia de los herbicidas en sus alimentos y productos. Si los consumidores tuviéramos la información, nadie elegiría el OGM porque no ofrece beneficios y solo riesgos.

El principal propósito de todos los cultivos transgénicos es poder resistir cantidades, cada vez mayores de Roundup. Y, recientemente, se ha encontrado residuos de Roundup de glifosato en casi todos los arroyos y ríos de los EE.UU. y en la mayoría del agua de lluvia (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135419309133). El uso de esto desde finales de los años 90 ha sido tan omnipresente que ahora tenemos glifosato en nuestros cuerpos y en todas partes gracias a esta tecnología. Y, tenemos víctima tras víctima, tras víctima, de linfoma no Hodgkin demandando, haciendo público su caso (https://www.consumersafety.org/product-lawsuits/roundup/).

Entonces, que no nos digan que no hay nada malo aquí. Sabemos que la parte lucrativa de esto fue permitir que Monsanto ganara cientos de millones de dólares aumentando la cantidad de Roundup que podían vender porque los agricultores ya no tenían que usarlo con cuidado. Podrían rociarlo desde el aire sobre la soya y usarlo indiscriminadamente con el maíz. Entre 1995 y 2020, el volumen de uso de glifosato aumentó unas 50 veces (https://www.researchgate.net/publication/292944439_Trends_in_glyphosate_herbicide_use_in_the_United_States_and_globally.

Recientemente, The Detox Project publicó los resultados de las pruebas de glifosato más completas de productos alimenticios jamás realizadas en los EE.UU. y descubrieron una amplia gama de productos alimenticios con glifosato en las principales tiendas de comestibles, incluidas Whole Foods, Amazon, Walmart, Target, entre otras. El glifosato puede causar estragos en nuestro microbioma intestinal y juega un papel en nuestras epidemias de obesidad y diabetes y muchas de las otras enfermedades crónicas de nuestro tiempo.

El glifosato es una calamidad para nuestra salud y para las especies en peligro de extinción. Hay un litigio reciente sobre el glifosato, por obligar a la EPA a la aprobación del Roundup, diciendo que era legal. Simplemente, nadie investigó los efectos sobre la salud. Esto es extremadamente destructivo. Y, recuerden, muy importante, que la razón por la que Roundup se hizo popular fue que, de todos los herbicidas anteriores, se consideraba relativamente no tóxico y tenía un amplio espectro. Bueno, ahora sabemos que eso no es cierto en cuanto a la toxicidad. Decían que las personas que cuestionaban la seguridad de los alimentos OMG y los sistemas agrícolas que los producen estaban en contra de la ciencia. Bueno, la verdad es que estas personas que cuestionamos esa química bruja, ahora demandamos también más información para devolverle al campo la tranquilidad de producir cultivos saludables.