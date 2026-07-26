Precisando la constituyente

Ante la confusión -que buscan sembrar algunos-, en cuanto a la posición del Presidente y el Proceso Constituyente, transcribo para información de la ciudadanía: dos semanas antes del 1 de julio (para ser más concretos, el día 18 de junio de 2026) el ciudadano Presidente de la República dijo en conferencia de prensa lo que paso a citar textualmente:

Periodista pregunta: ¿Cuáles son los tres cambios específicos que usted considera indispensables en la nueva Constitución y que no pueden esperar más? ¿Su gobierno está dispuesto a incorporar más sectores al debate o avanzará conforme a la hoja de ruta original?

Presidente Mulino: “Mira, es un tema que yo he venido estudiando hace mucho tiempo, tengo mucho más de 13. En términos estructurales, la reforma del Estado como la tenemos hoy. Yo le puedo dar fe como presidente de la República que el sistema jurídico político de este país no funciona. Está anquilosado y colapsado desde los procesos electorales hasta la administración de justicia, desde la administración del Estado por el Ejecutivo hasta la administración de los otros órganos del Estado. La burocracia, la falta de tecnología para administrar todo lo que es la organización estatal está colapsada.

Gracias al esfuerzo del Dr. Miguel Antonio Bernal se ha llevado por un año y un poco más todo el proceso de alfabetización constitucional. Nos hizo hace pocas semanas [...] una exposición en el Consejo de Gabinete sobre las distintas áreas donde ha ido a alfabetizar constitucionalmente.

Es un proceso que se va a dar el próximo año democrático incluyente. El Dr. Bernal ha hecho algo que yo creo que es muy interesante: pedir a los interesados que manden proyectos de Constitución. Eso es bueno porque empieza a ejercitar la mente constitucional de las personas, abogados y no abogados, porque el sistema de una constituyente no es solo de abogados. Ya lo demostró el país en 1946, donde hubo una alta variedad de personas muy competentes que hicieron la mejor constitución que ha tenido este país.

Yo espero dejar eso, de verdad, te lo digo, no porque no tenga, te puedo decir 14 en vez de 13 [años], pero quiero que eso fluya como parte del mecanismo de consulta y, por supuesto, de las propuestas que tendrán en su momento aquellos que aspiren a ser candidatos a constituyentes. Pero sí será un proceso inclusivo, muy amplio y con tiempos determinados para que no nos pasemos en ello más de la cuenta. En tiempo estoy hablando. Yo aspiro a que mi sucesor jure ante una nueva Constitución. Voy a hacer todo lo que humanamente posible tenga que hacer para que eso funcione así. Gracias. [...]”.

Hasta aquí la exposición del presidente.