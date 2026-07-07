¿Puede Centroamérica organizar un Mundial y soñar en grande?

El camino de la selección nacional de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM concluyó temprano, en la fase de grupos. Tres partidos, tres derrotas contra Ghana, Croacia e Inglaterra. Si el análisis se limita al frío marcador del Grupo L, el sabor podría ser de frustración. Sin embargo, reducir la lectura a un resultado inmediato sería injusto con el crecimiento y la madurez que el fútbol panameño ha demostrado durante las últimas dos décadas.

Competir en la máxima cita del planeta por segunda vez no es un golpe de suerte, es el fruto de un proceso sostenido de fortalecimiento institucional y deportivo. Por eso, el mayor legado de este Mundial no se queda en la cancha de Toronto o de Nueva Jersey, se siembra en una pregunta ambiciosa que empieza a cobrar fuerza en la región: ¿podría Centroamérica aspirar a organizar una Copa Mundial de forma conjunta?

Hace diez años, la idea habría parecido una utopía inalcanzable. Hoy, es una discusión que merece ser tomada en serio.

El Mundial de 2026 ha demostrado que las reglas del juego cambiaron. Al ser organizado por Canadá, Estados Unidos y México, el torneo enseñó al mundo que la Copa ya no le pertenece a una única nación anfitriona, sino a las regiones que se atreven a colaborar.

La cooperación multinacional permite distribuir las inversiones, mitigar los riesgos financieros y multiplicar los beneficios sociales para las comunidades locales.

Panamá posee una posición estratégica ideal para impulsar esta visión gracias a su conectividad global: el Canal, el hub de las Américas y su experiencia en la organización de eventos internacionales.

Las grandes transformaciones nunca nacen cuando todas las condiciones están dadas; surgen cuando existe una visión capaz de movilizar voluntades a largo plazo. La pregunta correcta no es si Centroamérica puede organizar un Mundial mañana por la mañana, sino si existe la disposición para empezar a construir hoy el camino que lo haga posible en las próximas décadas.

Cuando se plantea la idea de un Mundial en Centroamérica surgen temores naturales relacionados con el financiamiento de un evento de tal magnitud y el riesgo de descuidar otras prioridades públicas. El fantasma de los estadios vacíos y las deudas suele frenar la iniciativa. Sin embargo, el fútbol del siglo XXI ya no responde al viejo paradigma de construir monumentos de cemento destinados al abandono.

Un megaevento deportivo actual debe concebirse como un acelerador de políticas públicas y bienestar social. La propia Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la FIFA exige hoy que los torneos protejan el medio ambiente —con metas estrictas de cero emisiones netas para 2040—, cuiden a las comunidades anfitrionas, impulsen la economía local y se gestionen bajo rigurosos estándares de gobernanza y transparencia.

Es cierto que los requisitos técnicos de la FIFA son exigentes, requiriendo al menos 14 estadios de primer nivel y 72 sedes de entrenamiento. ¿Cómo se responde a este desafío desde una perspectiva sostenible? Priorizando la infraestructura multipropósito, mejorando el transporte público que la población utiliza a diario y apostando por la eficiencia energética y la economía circular.

En Panamá, inversiones recientes de Pandeportes por el orden de los $7.8 millones para mantenimiento crítico e infraestructura deportiva demuestran que existen bases operativas. Sin embargo, el salto hacia un estándar internacional requiere que el desarrollo deportivo evolucione hacia una política de Estado que trascienda los ciclos políticos gubernamentales. El Mundial no debe entenderse como una fiesta de un mes, sino como la oportunidad perfecta para acelerar la infraestructura social que sostendrá a las próximas generaciones.

La mayor ventaja de la región no reside únicamente en las capacidades individuales de sus países, sino en la fortaleza colectiva del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Plantear una candidatura mundialista no debe presentarse como un proyecto que empieza desde cero, sino como la evolución lógica de una arquitectura institucional que ya existe y que ha funcionado por décadas. Desde hace más de treinta años, el istmo cuenta con un mecanismo especializado: el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader). A través de sus juegos estudiantiles, miles de jóvenes atletas han competido y construido identidad regional. Sin embargo, el potencial estratégico de esta institución continúa subutilizado.

El Codicader posee las bases para evolucionar de un organizador de torneos escolares a un gran articulador de la política deportiva regional, la infraestructura y la diplomacia deportiva. Actualmente, existe una cadena fragmentada entre el deporte escolar, las federaciones, los comités olímpicos y las selecciones nacionales. Lo que se necesita es una estrategia de integración deportiva regional que conecte de forma eficiente todos estos eslabones.

Para lograrlo, la propuesta clave debe apuntar hacia una Agenda Centroamericana del Deporte 2050. Se trata de un plan a veinte años diseñado para unificar esfuerzos en ciencia del deporte, medicina, nutrición, infraestructura verde, movilidad de atletas e innovación. Bajo este enfoque, organizar una Copa del Mundo no sería un punto de partida forzado ni un gasto aislado; sería la consecuencia natural de dos décadas de desarrollo institucional conjunto. En un escenario donde la FIFA restringe el uso de fondos de desarrollo técnico (como FIFA Forward) para financiar candidaturas, la robustez de las instituciones regionales es la vía más viable para competir a nivel global.

Europa no comenzó construyendo su torneo continental; comenzó edificando lazos e instituciones comunes. Centroamérica tampoco organizará un Mundial únicamente por contar con estadios suficientes; lo hará cuando se consolide una visión compartida del deporte como motor de desarrollo. El terreno ya está abonado en el Codicader. El desafío consiste en ampliar su alcance y transformar el deporte en una política de integración regional, sentando las bases para la primera Copa Mundial sostenible del Sur Global.