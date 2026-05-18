¿Qué hace realmente atractivo a un país para la Inversión Extranjera Directa?

La Inversión Extranjera Directa (IED) no llega por azar. Las multinacionales y fondos globales operan bajo criterios estrictamente racionales: buscan países donde el capital goce de seguridad, eficiencia, rentabilidad y previsibilidad.

Países como Singapur, Irlanda, Suiza y Emiratos Árabes Unidos no son imanes de inversión por casualidad; comparten patrones claros. El pilar fundamental es la seguridad jurídica. El inversionista necesita certezas: ¿Se respetan los contratos? ¿Cambian las reglas arbitrariamente? ¿Es la justicia independiente? Lo que más ahuyenta al capital es el populismo, la discrecionalidad estatal y los bandazos tributarios.

A esto se suma la estabilidad macroeconómica, y una plataforma logística robusta. Hoy, el atractivo se mide en eficiencia portuaria, conectividad digital y bajos costos operativos. El capital también valora la agilidad burocrática y, sobre todo, el capital humano. Costa Rica es el ejemplo regional de cómo el talento técnico y el bilingüismo permiten capturar nichos de alto valor que otros pierden.

Panamá: Fortalezas Estructurales

¿Cómo queda Panamá en esta balanza? Contamos con ventajas competitivas envidiables que otros países tardarían décadas en construir:

Plataforma Logística: Un Canal de primer nivel, puertos de clase mundial y una conectividad aérea única.

Estabilidad Monetaria: Al ser una economía dolarizada, eliminamos de raíz el riesgo cambiario y la volatilidad monetaria.

Hub Financiero y Comercial: Un centro bancario robusto y una historia de apertura al comercio que nos ha posicionado como una de las economías de mayor crecimiento en la región.

Sin embargo, estas bondades geográficas y financieras hoy chocan contra muros autoimpuestos.

Las Oportunidades de Mejora

El mayor riesgo actual es la inseguridad jurídica creciente. Existe una percepción de arbitrariedad y lentitud judicial que paraliza decisiones. A esto se suma una burocracia ineficiente que no solo castiga al inversionista externo, sino que asfixia al emprendedor local. Los trámites lentos y la duplicidad institucional actúan como un impuesto invisible que mata la productividad.

En materia de costos energéticos, puntualmente energia eléctrica, Panamá sigue siendo menos competitivo que sus vecinos, lo que nos resta puntos en la carrera por atraer centros de datos o manufactura avanzada. Pero quizás el desafío más profundo sea el capital humano. A pesar de contar con presupuestos educativos superiores a la media regional, los resultados son deficientes: falta de bilingüismo y escasez de formación técnica especializada.

Panamá sigue recibiendo flujos de IED, pero se concentran en sectores tradicionales. Estamos perdiendo la oportunidad de liderar en inteligencia artificial, semiconductores o biotecnología. Para dar ese salto, propongo cuatro pilares de acción:

Blindar la Justicia: Urge una justicia rápida y previsible. Debemos robustecer la carrera judicial con jueces vitalicios y despolitizar la elección de magistrados, reemplazando la ratificación legislativa por una comisión independiente. Asimismo, eliminar la reelección inmediata en cargos de elección popular oxigenaría el sistema.

Estado Pequeño, Ciudadano Libre: La corrupción se alimenta de la discrecionalidad. Necesitamos reducir la fricción estatal mediante una digitalización total que permita abrir empresas en horas, no en meses.

Revolución Educativa: El sistema actual ha fracasado. Debemos transitar hacia un modelo de vouchers escolares, donde el Estado subsidie la demanda (los padres) y no la oferta (la burocracia). Promover la competencia y la libertad de elección es la única vía para generar el talento que la inversión moderna exige.

Zonas Francas Especializadas: Establecer regímenes específicos para los sectores del futuro, como la minería de activos digitales y la alta tecnología, para los cuales hoy no somos la primera opción.

Panamá goza de una bendición única: su población tiene una cultura pro-empresa. El panameño entiende que el sector privado no es el enemigo, sino el motor del desarrollo.

Panamá no necesita reinventarse. Necesita desbloquearse. Las fortalezas están y las oportunidades son claras. La geografía no se mueve. Lo que falta es la decisión.