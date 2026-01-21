Qué son las proteínas panameñas

En la tipología lingüística de los medios publicitarios, muchas veces se desconocen por múltiples razones, el contenido y significado real de las palabras y más cuando inician las campañas, comercialización de pautas o propagandas sobre un determinado producto. No se divulga adecuadamente, ni se conoce exactamente el contenido sobre tal o cual artículo, aparte de los potenciales beneficios o perjuicios que pueden derivarse del mismo.

Lo anterior obedece, a que todavía falta más información, pues falta difundir —considero yo— con la suficiente antelación y amplia cobertura, el programa nacional que lleva a cabo el gobierno central, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), denominado “Proteínas Panameñas”.

Quizás están esperando el momento oportuno para el lanzamiento oficial, el anuncio formal, o ya se hizo con anterioridad, pero si debe realizarse en los tiempos o timing sincronizados conectados con el público o población y que siga manteniendo el impacto emocional.

Si embargo, ya se han realizado las primeras conversaciones preliminares convocadas por el IMA a productores, empresas agroindustriales dedicadas a la producción y procesamiento de estas proteínas de origen animal —que más adelante mencionaremos—para establecer los criterios y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado productivo.

¿Pero que son las proteínas? Según algún libro, texto, ciencias o diccionario científico o buscador Google, son macromoléculas esenciales compuestas por cadenas de aminoácidos que actúan como enlaces -“ladrillos” y “trabajadores”- fundamentales de las células, desempeñando funciones vitales para construir tejidos (piel, músculos, huesos). Además, transportan moléculas (hemoglobina), que actúan como biocatalizador para reacciones químicas, defender el cuerpo (anticuerpos) y enviar señales. Se denominan nutrientes cruciales que el cuerpo repara y usa para crecer y mantenerse activo, obteniéndose de fuentes animales y vegetales.

Las principales funciones en el cuerpo son estructurales, -enzimáticas- que sirven como vehículo de transporte de sustancias nutritivas y funcionan como mecanismos de defensa. Tales anticuerpos permiten la contracción muscular y almacenan nutrientes. Están formadas por cadenas largas de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, la composición elemental es a base de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son esenciales para la vida humana y el desarrollo de las principales funciones de los seres vivos.

Después de las experiencias acumuladas y lecciones aprendidas a través de los años, en las agroferias, Naviferias, tiendas del pueblo, mecanismos que fueron necesarios introducir y cambios de horarios, surge este proyecto novedoso y original del producto mencionado, que son las proteínas; y al decir de alguna promoción que ha comenzado a salir en ciertos medios, ya comienzan a conocerse los temas sobre lo que trata el programa.

“Proteínas panameñas”, de acuerdo con noticias que ya circulan “se refieren a un nuevo programa del IMA de Panamá para impulsar la producción, procesamiento y venta de carnes (pollo, res, cerdo) lácteos y huevos de origen animal, a través de las Tiendas del Pueblo, para ofrecer precios más justos, fortalecer la industria local, apoyando a la industria nacional.

Procura mejorar la seguridad alimentaria y la economía, integrando a productores y empresas en una cadena más eficiente, haciendo el esfuerzo de reducir papel de los intermediarios, y que sean distribuidos por los establecimientos indicados.

Se aclara que no son un tipo específico de proteína, sino una iniciativa gubernamental para promover el consumo de productos cárnicos y lácteos panameños, intentando beneficiar tanto a la industria nacional, como a los consumidores, adquiriendo artículos a precios accesibles.

Entre los objetivos que persigue el programa está impulsar la producción nacional con el fin de fortalecer la industria cárnica y láctea de nuestro país. Establecer precios justos, equitativos y accesible a la población, reducir costos de producción, eliminar a los intermediarios como mencionamos, asegurar el abastecimiento en tiempo oportuno, garantizando la seguridad alimentaria nacional, proteínas de calidad a los ciudadanos, el apoyo al producto, definiendo un sistema más efectivo a los productores.

Como se ha mencionado, “Proteínas Panameñas” incluye la venta de carne de cerdo de res, cerdo, pollo y huevos que serán distribuidos al público, en sitios indicados. Las proteínas son de origen animal y la finalidad, e intención es ofrecer una dieta, de acuerdo con las características y patrones culturales, dentro de un esquema de alimentación balanceado, sin afectar la salud de las personas, independientemente de hábitos de consumo.

Según estudios científicos, las proteínas animales son una fuente importante de aminoácidos esenciales hierro, hemo, vitamina B12 y zinc, nutrientes básicos para el desarrollo cognitivo y físico, fundamentalmente en niños y adultos mayores, durante el crecimiento de los individuos.

Ya se anuncia una próxima reunión el mes de enero con el fin de ultimar detalles y definir procedimientos de adquisición, esquemas organizativos y planificación, calidad en la compra del producto y verificar sus condiciones.

Posiblemente, más adelante, incorporen otros productos de la canasta básica —que ya existen—, amplíen derivados de la carne, procesados; así como red de temperatura, precongelado, por su naturaleza propenso a sufrir situaciones climáticas, tiempo de duración, extensión, distribución por los canales adecuados.

La intención de exponer estas opiniones, de ninguna manera implica la expedición de un cheque en blanco o patente de corso al programa, sino reconocer la iniciativa cuyo propósito es ofrecer proteínas accesibles a la población.