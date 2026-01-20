Radio Península y el legado de ‘Cañita’ en Azuero

El distrito de Macaracas está localizado en un valle de la Península de Azuero, en las faldas del Cerro Canajagua. Fue fundado el 12 de septiembre de 1855, tiene 35.8 km² y se encuentra a 323 km de la ciudad de Panamá. En este lugar nació, un 4 de enero, don Rodrigo Correa, conocido cariñosamente como “Cañita”. Su vida se entrelaza con las celebraciones de los Reyes Magos y la Epifanía, festividad religiosa que conmemora la revelación de Jesús al mundo el 6 de enero, mediante la visita de los Reyes Magos.

Tras la partida de sus padres, los hermanos Correa quedaron huérfanos siendo muy pequeños. Sus tías los acogieron y contribuyeron a su formación. Más adelante, cuando la profesora Noris se graduó en la universidad, fue nombrada en el Colegio José Dolores Moscote y luego trasladada al Colegio José Daniel Crespo. Esta circunstancia le permitió reunirse con sus cuatro hermanos y apoyarlos para que pudieran continuar sus estudios.

“Cañita” estudió en el Instituto de Artes Mecánicas, aunque no ejerció esa profesión. Se dedicó a la rotulación, oficio que le permitió obtener una beca y convertirse en rotulista. Posteriormente, trabajó en el diario Panamá América, donde diseñaba avisos comerciales y revistas de la época. Su cercanía con periodistas y medios de comunicación marcó su trayectoria.

Para “Cañita”, los medios de comunicación tenían como misión informar de manera objetiva y servir a la comunidad. Consciente de la necesidad de que los habitantes de Macaracas estuvieran informados, impulsó la creación de una emisora local: Radio Península. Hubo personas que le cuestionaron para qué tener una emisora en Macaracas. Cómo se iba a sostener, nadie iba a pagar ni a pautar. Una emisora requiere, de frecuencia, equipo, energía eléctrica, personal en fin un conjunto de gastos importantes para su sostenibilidad.

“Cañita” refiere que de hecho, en una ocasión, un ministro de Gobierno tuvo una expresión referida a la emisora y dijo con mucho desdén “¿una emisora en Macaracas?”. Ante dicha expresión “Cañita” le sacó una caja llena de papelitos que contenían mensajes que la comunidad le hacía llegar para que lo difundiera en la emisora, por ejemplo: la maestra del pueblo comunicaba que llegaría tal día y que le llevaran el caballo para que la buscaran y la llevaran a la comunidad; o bien, se comunicaba a familiares de comunidades distintas, que uno de los integrantes de la familia se encontraba enfermo. Cuando “Cañita” leyó el segundo mensaje, el funcionario le dijo: “No me leas más, ya me convenciste de la necesidad de la emisora”.

Hoy, Radio Península cumple 54 años de servicio a las comunidades de Los Santos y Herrera, transmitiendo en AM y FM, y complementada por Radio Continente a nivel nacional. Fue una de las primeras ondas hertzianas que bañaba el aire de informaciones en la península de Azuero.

En la emisora, “Cañita” ha logrado forjar el sentido de pertenencia, de compromiso y responsabilidad de parte de los trabajadores y trabajadoras, quienes laboran con mística y compromiso.

En 1971, “Cañita” organizó el Encuentro del Canajagua, un evento que resaltaba el folclor, los bailes, la décima y los intercambios culturales. Estos encuentros preservaban tradiciones y, al mismo tiempo, impulsaban la economía local.

Cada familia acogía a un visitante que formaba parte de los conjuntos participantes. Además, en cada edición se construía una casa de quincha mediante la tradicional junta de embarra, que luego se donaba a una familia necesitada. Estos visitantes formaban parte de los conjuntos, y de las representaciones que asistían al encuentro. Así logró hacer diez encuentros.

En la provincia de Los Santos, las casas de quincha o de barro se construyen mediante las juntas de embarra. Para ello, primero se da el proceso de enjaular la casa. Eso se hace la noche antes de la embarra. Luego se genera el proceso de embarre. En el evento se distribuye chicha loja o de maíz con bollo de maíz seco con coco.

Cañita y su familia fueron vecinos de don Carmelo Spadafora. Tras el asesinato del Dr. Hugo Spadafora, al solidarizarse con su memoria, “Cañita” enfrentó represalias del gobierno de Noriega contra la emisora Continente, además, se le cerraron las puertas en distintos medios.

Aun así, continuó su labor: fue vicepresidente del Sindicato de Periodistas y fundador del diario La República.

“Cañita” hizo suyo un lema escrito en un tablero: “Son pocos los que, sin estudiar, triunfan”. Su vida es ejemplo de tenacidad, responsabilidad e hidalguía. Demuestra que no importa de dónde venga una persona, siempre que haya respeto y honestidad.

Gracias, “Cañita” por compartirme su ejemplo de vida, que sirve de referencia a la juventud panameña. Me quedó material para muchos más escritos.