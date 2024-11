Salud ¿para todos?

Habíamos tomado la decisión de desaparecer por algunos días de la esfera política y de comentarios, toda vez que la situación estaba enfocada en aportar ideas, conceptos, sugerencias que contribuyesen a estructurar una oferta de salud integral.

Por esta razón, tratando de no contaminar esta columna que, en principio, debería ser un medio para la educación, formación y debate sobre temas de salud, decidimos no escribir, ya que hacerlo me condicionaba a cuestionar temas y situaciones que se alejaban un tanto de nuestro concepto de la salud, sin que esto significara que no se justificasen las críticas y cuestionamientos sobre lo que ha sucedido en nuestro país.

En vista de que la situación no ha cambiado durante años, ni mejorado, no deberé estar el resto de mi vida negándome el derecho a compartir con ustedes mis inquietudes, que permitan, al final, contribuir a mejorar la visión sobre algunos temas particulares que sí han afectado la salud, porque, al final, cada centavo robado de las arcas del Estado son millones de balboas que se necesitan para garantizar la salud y bienestar de la población panameña.

De hecho, cuando encontramos un amigo, se impone la pregunta: ¿cómo estás? La permanente respuesta es: ¡Bien, gracias! mientras haya salud todo está bien. Lo cual nos hace percatarnos de que, para todo o casi todo el mundo, la salud es sumamente importante.

Esta es una responsabilidad constitucional del Estado, por tanto, deberían, todos los gobiernos que asumen el control o manejo del Estado, hacer lo pertinente para salvaguardar la salud de la población panameña, lo cual parece ser el enfoque actual.

Es lamentable darnos cuenta de que individuos formados por las mismas escuelas de medicina, por los mismos profesores, que recorrimos los mismos pasillos y atravesamos las mismas vicisitudes, tengamos visiones tan diferentes de lo que habría que realizar en la gestión de Salud.

De hecho, encontrarás algunos profesionales de la salud que aún no alcanzan a entender las bondades de una coordinación entre las instituciones de salubridad. Algo que es una visión moderna, preventiva, orientada a conservar la salud, más que a atender la enfermedad.

Ahora, para lograr una salud efectiva y real, se tienen que lograr los demás elementos requeridos para garantizarla: medicinas, insumos, procedimientos y citas médicas. Ese saludo y pregunta que mencionamos al principio conllevan otra connotación cuando las personas contestan ¡Bien, gracias, enfermo, pero mientras haya medicinas todo está bien! Es una falacia, no está bien, porque a lo largo del tiempo han ido dejándonos sin medicamentos, sin insumos, sin recursos.

Ahora el objetivo es jubilarnos, ¿para qué? Para poder llevar una vida plena, disfrutar la belleza de la naturaleza, la alegría de ver crecer a tus hijos y luego tus nietos, la satisfacción de garantizarles a los mayores una vejez digna, con acceso a lo que requieran para conservar la salud.

¡Esta ha debido ser la orientación de los regentes de la Salud! ¡ESTO... y no los negocios, no los megahospitales, debe ser el objetivo de las autoridades de salud! ¿Salud, para qué? Cada panameño responderá de diferente manera al respecto. En lo que sí coincidimos es en que es tiempo de ofrecer ¡salud integral para todos!