Sin profesionalización no habrá transformación del sistema de salud

Cuando una institución depende exclusivamente del talento, la voluntad o el compromiso de determinadas personas, los avances logrados suelen ser frágiles y difíciles de sostener en el tiempo.Por el contrario, las organizaciones sólidas desarrollan reglas, procesos, capacidades y mecanismos de rendición de cuentas que les permiten mantener su desempeño más allá de los cambios de autoridades. Logran perdurar en el tiempo gracias a una cultura institucional sólida, un liderazgo comprometido con el desarrollo humano, un propósito claro y la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno sin perder su identidad.Por ello, el verdadero objetivo debe ser construir instituciones capaces de aprender, innovar y mejorar continuamente, independientemente de quién las dirija en un momento determinado.