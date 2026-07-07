Sube la temperatura

Pareciera que todo el mundo puso la paila a calentar agua u otros líquidos y que esta acción se ha esparcido por doquier con los resultados que se perciben cada día. La temperatura se ha incrementado, el sol parece estar más caliente y el termómetro se enrojece por incrementos que repentinamente superan los promedios históricos con grados que suben hasta los 40 y continúan creando una incomodidad por ese calor húmedo que a todos envuelve.

Se dice que, por el fenómeno de El Niño en la región tropical, se ausentan las lluvias y el efecto es una resequedad que cuartea la tierra y que altera todos los ciclos agrícolas, así como el estado de los recursos naturales y, fundamentalmente, el conjunto de actividades humanas. Esto, sobre todo, se refiere a aquellas que tienen que ver con tareas cotidianas, el trabajo y también las recreativas, sin descuidar todas las que involucren aglomeraciones.

Es necesario resaltar que cuando se produce el Niño se alteran los patrones climáticos y las temporadas secas se hacen más crudas. Hay que recordar que al menos en Panamá, se sale de los meses donde se reducen las lluvias y que en el hemisferio norte se entra al verano.

Todo eso genera lo que se conoce como “sensaciones térmicas extremas”; es decir, esa aparente ‘locura’ de la temperatura, que se va hasta niveles tan elevados.

De igual manera el calor afecta en algunas regiones las condiciones del recurso hídrico y se perciben también situaciones como el aumento del cauce de los ríos, corrientes sorpresivas e inundaciones en lugares específicos. En muchos casos estos cambios repentinos toman por sorpresa a las comunidades y se registran incidentes con graves consecuencias para los sitios poblados que se hacen vulnerables a los impactos.

La información oficial que surge ante los registros de la situación climática debe dar como consecuencia, un conjunto de acciones o una política que requiere ser divulgada, muy claramente, para que la población tenga oportunidad de modificar sus costumbres y que no se vea afectada por las variaciones climáticas. Hay que resaltar, que algunos efectos pueden causar perjuicios para la salud y que obliga a un mayor trabajo de todo ese sector para atender pacientes.

El público debe ser consciente de que las altas temperaturas van a continuar por el período que dure el fenómeno de El Niño y esto ocurrirá, según las autoridades el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), hasta la próxima temporada seca en 2027. Esto quiere decir que hay que prepararse en lo que resta del año, pues, aunque se entre en la época lluviosa, los aguaceros serán menos intensos.

Entre las medidas más urgentes habría que considerar cuáles son los sectores más vulnerables, así como los grupos humanos que podrían afectarse con más facilidad y considerar la posibilidad de tratamientos más urgentes hacia ellos. De igual manera, se debe preparar a la sociedad a través de una amplia campaña, sobre qué hacer cuando niños o ancianos se vean afectados por los golpes de calor en casa y acudir para atención.

También hay que tomar decisiones sobre algunos problemas que existen, pero que, ante factores como el incremento de las temperaturas, emergen y afectan a la gente. Es menester tomar algunas precauciones. Por ejemplo, los establecimientos de las paradas del transporte masivo son un potencial peligro. Esperar un autobús bajo esos ‘hornitos de plástico’ con un sol inclemente es un riesgo, sobre todo para estudiantes y ancianos.

De igual manera no se puede avanzar por largos tramos bajo condiciones calcinantes o ejecutar tareas sin resguardarse, al menos la cabeza. La humedad y el calor pueden causar desvanecimientos, desmayos y efectos en la presión arterial, entre otras anomalías. Es necesario que cada uno sea más consciente de su propia condición ante estos eventos del clima.

La acción de Estado parte de un reconocimiento de la verdadera situación basada en información y datos científicos. Esto obliga a asumir una mayor conciencia de estas variaciones de la temperatura y sus efectos que tienen una amplia repercusión en un país como Panamá.