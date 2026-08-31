Todo comunica: la reputación se construye día a día

Cuando hablamos de reputación, con frecuencia pensamos en empresas, figuras públicas o instituciones expuestas a la opinión de los demás. Sin embargo, la reputación es más cercana de lo que imaginamos. Todos tenemos una y todos participamos en su construcción diaria.

La reputación no surge de un discurso bien elaborado, de una fotografía escogida o de una presentación profesional. Se forma, principalmente, a partir de la coherencia entre lo que decimos que somos, la imagen que proyectamos y la manera en que actuamos, especialmente cuando creemos que nadie nos observa, es decir, debe existir siempre congruencia entre lo que decimos y hacemos.

Y es justamente allí donde aparece su dimensión más auténtica. Podemos controlar nuestra conducta durante una entrevista de trabajo, una reunión importante, una ceremonia o un evento público. Sabemos que nos miran y procuramos mostrar nuestra mejor versión. Pero, ¿qué ocurre cuando no sentimos esa mirada? ¿Cómo tratamos a quien no tiene poder sobre nosotros? ¿Qué hacemos cuando nadie parece advertir si llegamos tarde, incumplimos una promesa, dejamos un mensaje sin responder o actuamos de manera descortés? Esos momentos también comunican. Y muchas veces comunican más que un discurso.

La imagen personal forma parte de ese proceso. Nuestra forma de vestir, el cuidado personal, la postura, los gestos, el tono de voz y la manera de relacionarnos transmiten información. Antes de pronunciar una palabra ya estamos enviando mensajes sobre quiénes somos. Pero la imagen no debe entenderse únicamente como apariencia física. Una buena imagen tiene que ver con cuidado, adecuación, respeto por el contexto y coherencia entre lo que mostramos y lo que realmente somos.

Como docente universitaria, suelo insistir en una idea: todo comunica. Comunican nuestras palabras, pero también nuestros silencios. Comunican nuestras decisiones, nuestras respuestas y nuestras omisiones. Comunica la puntualidad, la forma en que escuchamos, la manera de corregir a alguien y hasta cómo reaccionamos cuando algo no sale como esperamos.

Por eso, la reputación se construye también en espacios aparentemente insignificantes: en un pasillo, en una llamada telefónica, en el trato con un colaborador, en la forma de responder un correo o en la actitud que asumimos cuando pensamos que nadie importante está presente.

En el ámbito profesional ocurre lo mismo. Una persona puede tener una excelente formación académica y competencias técnicas, pero si incumple compromisos, trata mal a sus compañeros, evade responsabilidades o solo muestra respeto ante quienes ocupan posiciones de autoridad, esas conductas terminan hablando por ella.

En tiempos de redes sociales, además, aquello que hacemos en un instante puede ser visto por cientos o miles de personas. Sin embargo, sería un error comportarnos correctamente solo por temor a ser grabados o expuestos. La verdadera reputación no nace de la vigilancia, sino de la convicción. Por eso, quizá la pregunta más importante no sea qué queremos que los demás piensen de nosotros, sino quiénes somos cuando creemos que nadie nos está mirando. Porque la reputación no se improvisa. Se construye en cada encuentro, en cada decisión y en cada pequeño acto cotidiano. Se fortalece cuando existe coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que proyectamos y lo que hacemos.

Al final, todo comunica. Y aquello que hacemos cuando creemos que nadie nos observa puede ser, precisamente, lo que mejor revela nuestra verdadera reputación.