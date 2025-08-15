Transparencia y colaboración real para impulsar el turismo

Panamá ha demostrado tener un potencial turístico inmenso: biodiversidad única, conectividad aérea privilegiada, riqueza cultural y una posición geoestratégica envidiable. Sin embargo, ese potencial sólo puede convertirse en resultados tangibles si las instituciones responsables del fomento turístico, como Promtur Panamá, actúan como verdaderos facilitadores del desarrollo económico inclusivo, en lugar de intermediarios excluyentes.Promtur ha participado activamente en ferias internacionales, llevando la marca país al extranjero en busca de captar congresos, reuniones, viajes de incentivos y nuevos grupos interesados en Panamá como destino. Este esfuerzo, en papel, es positivo y necesario. No obstante, existe un patrón preocupante en la forma como se gestionan estos contactos: las empresas locales especializadas en turismo no reciben comunicación directa con el cliente final. Promtur actúa como único puente, exigiendo que los ofertantes presenten sus propuestas a la entidad, la cual luego decide cuál presentar al cliente.Este modelo no sólo genera ineficiencia, sino que daña la credibilidad del proceso. ¿Cómo se puede construir una propuesta ganadora sin conocer de primera mano las necesidades específicas del cliente? ¿Cómo competir en igualdad de condiciones si los actores con experiencia son filtrados sin criterios claros y los datos se retienen como si fueran propiedad privada?