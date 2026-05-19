Un esfuerzo gregario en literatura

“La poesía nada puede hacer sin la belleza porque ambas están en una constante relación de amor” (Maritain, 1950).

La campaña cultural 2025 de la cancillería peruana se concentró en el Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se llevó a cabo en Arequipa, al sur del Perú, en octubre de aquel año. “Entre las obras destacadas [en esa oportunidad] figuró el monumental ‘Diccionario histórico de la lengua española’, editado por la Real Academia Española: diez tomos y más de veinte mil páginas que trazan la evolución del léxico desde una perspectiva relacional y panhispánica” (Revista cultural Quipu Nro. 280, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, octubre 2025). En paralelo al CILE, también “tuvo lugar la ‘II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible’ que aconteció en Lima, la capital peruana, en octubre. El encuentro estuvo organizado por la Real Academia Española y la Academia Peruana de la Lengua. Las instituciones anfitrionas fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León” (RAE, 2025).

Visto los importantes resultados alcanzados, Torre Tagle -nombre con el que también se conoce a la cancillería inca- emprendió con ímpetu la campaña cultural 2026 que se ha centrado, entre otros eventos, en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA). Dentro de los varios propósitos que se buscó alcanzar estuvo la divulgación de la herencia literaria de poetas como Marco Antonio Corcuera (1917-2009).

Después del lanzamiento en Chile organizado por la misión diplomática peruana en Santiago dirigida por el embajador Peter Camino, la edición facsimilar de las revistas literarias ‘Cuadernos Trimestrales de Poesía’ y ‘Cuadernos Semestrales de Cuento’ fue presentada -el pasado 5 de mayo- en el Auditorio Pabellón Perú, en el marco de la 50ª FILBA, en la que Perú es el país invitado de honor. Ambas publicaciones fueron dirigidas por el desaparecido poeta peruano Marco Antonio Corcuera. La presentación estuvo a cargo de César Corcuera, Richard Cacchione, ambos editores de la publicación, y la poeta puertorriqueña María Juliana Villafañe.

La colección, compuesta de cinco tomos, constituye un documento histórico y de investigación de la literatura peruana de la segunda mitad del siglo XX; incluye, además, varios textos de estudio crítico literario elaborados por escritores de reconocida trayectoria. La publicación cubre casi cuatro décadas de la vida literaria del Perú (1941-1980). La edición contó con el auspicio de la Universidad Ricardo Palma (Lima), de la Fundación Obra Pía de los Pizarro (España) y del Ministerio de Cultura del Perú.

Los ‘Cuadernos Trimestrales de Poesía’ surgieron en el contexto de los Juegos Florales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 1940. Los poetas laureados, entre ellos Marco Antonio Corcuera, formaron un grupo literario y crearon la revista en la Ciudad de los Reyes (Lima). El vate, ya establecido en Trujillo, al norte del Perú, desde 1944, retoma su edición a fines de 1951 alcanzando dimensión continental. En su momento, llegó a ser la revista decana en su género de lengua española.

Para cada número de la revista se contó con la colaboración de numerosos poetas peruanos e internacionales de diversas generaciones y estilos. En ella se han publicado obras de treinta y seis poetas argentinos, entre los que destaca Jorge Luis Borges. La revista número 12 titulada “Guía para una nueva poesía argentina” (setiembre 1966) presentó una selección de la vasta producción poética argentina hasta esa fecha. Además, ‘Cuadernos Trimestrales de Poesía’ sostuvo canje con 55 revistas literarias de Argentina. Un esfuerzo divulgativo que mereció elogios en diarios y revistas del Perú y de otras partes del mundo. Así, Luis Monguió (1975) expresó que “‘Cuadernos Trimestrales de Poesía’ ha sido y es un mostrador de la poesía peruana, hispanoamericana, mundial. En cuanto al Perú mismo, recorrer las páginas de los primeros años de la colección es percibir el surgimiento de una generación de poetas que es hoy la plana mayor de la poesía de su país”.

La colección incluye, además, los cinco números de la revista ‘Cuadernos Semestrales de Cuento’, monumental esfuerzo por unir, a través de este proceso narrativo, las expresiones, culturas y raíces latinoamericanas. Un meritorio trabajo que acometió Marco Antonio Corcuera desde 1967 a 1969, en la que se acogió la obra de cuarenta autores de dieciséis países; entre ellos a los escritores argentinos Néstor Sánchez y Rubén Tizziani.

La ocasión fue propicia para recordar el significado del poemario binacional “Identidad” (2010) cuya antología de las principales creaciones del poeta guayaquileño Henry Kronfle y de Marco Antonio Corcuera contribuyó a intensificar el acercamiento cultural ecuatoriano-peruano. No es de extrañar entonces que, en ese afán divulgador de las artes peruanas, el siguiente paso que viene preparando Torre Tagle sea la traducción al árabe de los principales poemas de Marco Antonio Corcuera.