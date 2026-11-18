Cuando Robert Francis Prevost nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos —y ahora, a 71 años, transformado en papa León XIV—, nunca se imaginó que se convertiría en sumo pontífice, representando a Pedro en la Tierra y máxima jerarquía eclesiástica. Ni tampoco que regresaría al Perú, a la localidad de Chiclayo y áreas remotas, pues fue obispo de esa diócesis. Son los vericuetos del destino, la mano inexorable y misteriosa de la vida y existencia, según los analistas agnósticos intelectuales y moderados, radicales o fuertes, apáticos o indiferentes.

Al momento que aparezcan estas notas, probable que el papa León XIV regresara a Roma, cruzando los cielos, luego de su gira de 12 días (6 al 16 de noviembre) a tres países sudamericanos: Uruguay, Argentina y Perú. Este último de mayor impacto emocional, psicológico y sociológico, que representó, pues gran parte de su vida sacerdotal lo hizo en esta nación andina, y la presencia de las grandes mayorías de creyentes católicos de esos países, quienes participaron en las ceremonias religiosas, visitas a lugares remotos, y otros que asistieron de diversos países del mundo.

Muchos espectadores desde sus hogares observaron las actividades a través de distintas tecnologías. Grandes muchedumbres de áreas aisladas e inaccesibles, así como multitudinarias manifestaciones de religiosidad, fe y esperanza, fueron expresión grandilocuente de su presencia en esas repúblicas del Cono Sur. Ese viaje y recorrido apostólico del papa León XIV, la agricultura y el desarrollo sostenible de la tierra ocuparon gran parte de su agenda y fueron un elemento central, haciendo énfasis y conjugando los aspectos humanos, la justicia social y la protección de la naturaleza. Allí estuvo presente la encíclica Laudato si’, de su antecesor, el papa Francisco, y la defensa de la casa común.

Nuestro misionero que llegó a Perú hace cuarenta años —y hago énfasis en este país, aparte de permanecer aquí más tiempo en la gira, adoptando la ciudadanía peruana— inmediatamente entró en contacto con los sectores marginados y empobrecidos de esas zonas, evangelizando con la palabra a aquellos hombres y mujeres que practican la agricultura.

Quedó demostrado durante el viaje a Sudamérica, en cada una de las regiones visitadas, el inmenso aporte de quienes cultivan la tierra y la contribución de la agricultura a la vida. Hizo énfasis explicando la articulación del marco y papel de la propiedad privada, la función social de la tierra y los límites ambientales, enmarcados dentro de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, afirmando que la tierra “debe ser utilizada para el bien común”, enfatizando el destino universal de los bienes.

Sostuvo varios encuentros con representantes del sector laboral, sindicatos, empresarios, cooperativas, jóvenes estudiantes, grupos religiosos y educadores. Pero lo fundamental fueron las masivas concentraciones que abarrotaron plazas y avenidas de estos pueblos, en donde se mezclaron la variopinta de etnias, conjunto de personas y multiplicidades de seres humanos, convirtiéndose cada una de las presentaciones en un mar de emociones y manifestaciones multicolores.

Además, el “papa hizo hincapié en que cultivar y cuidar implica ser custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad”. Esta perspectiva es crucial, especialmente en un contexto donde la justicia social es un tema recurrente, apoyando el reclamo de “tierra, techo y trabajo”.

León XIV abordó “la función social de la propiedad y el capital, resaltando que los empresarios deben arriesgar su patrimonio para generar riqueza en el país. Su enfoque busca crear un equilibrio entre intereses económicos y necesidades de los trabajadores y sus familias, lo que resulta fundamental para un desarrollo sostenible”.

Durante casi todos sus discursos el papa destacó la “responsabilidad ética con la gestión de los recursos naturales. En su reflexión sobre la crisis ecológica subrayó que el desarrollo necesita respetar los límites de los ecosistemas. La producción agropecuaria, en particular, debe alinearse con estos principios”.

Indudablemente que, en todos los países visitados, visibilizó los temas agropecuarios, pero fue en Perú donde León XIV remarcó con mayor fuerza el papel que juega el sector primario de la economía, cuyos pivotes centrales, de manera resumida, fueron: reconocimiento e importancia a las faenas agrícolas, impulsar el desarrollo completo y la dignidad de las personas, respetar la sostenibilidad y los ecosistemas integralmente, y la mitigación y adaptabilidad al cambio climático.

El itinerario del papa no podía soslayar o pasar inadvertidamente por regiones agrarias del Perú, por su peregrinar en estas zonas y la propia experiencia pastoral, tales como la costa norte (Chiclayo y Lambayeque), la sierra andina (Cusco) y la selva amazónica (Pucallpa). En todas ellas existen distintas maneras y sistemas de producir la tierra.

Un tiktoker resumió su paso por los países andinos, la conexión e importancia con la agricultura: origen y nacimiento en un estado agrícola (Chicago) y la región de Chiclayo, el Vaticano donde existe una parcela de producción (leche, miel, queso, oliva, uva), participa de actividades de la FAO que está en Roma, vivió El Niño en Perú, y el vino y la hostia del rito católico provienen de la uva y el trigo, respectivamente. Que las huellas y el legado del padre Robert, hoy papa León XIV, impregnadas en Chiclayo, con identificación hacia la agricultura, sigan proyectándose desde Roma y para el mundo agropecuario.