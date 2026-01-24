Una nueva generación de sobrios

El nuevo año trajo innumerables propósitos. Para algunos, comenzó con el “Enero Seco”, un reto de un mes sin consumo de alcohol. Sin embargo, una nueva generación de jóvenes no necesitó el reto en absoluto. Ya no beben licor, y han elegido la sobriedad como estilo de vida en lugar de un esfuerzo de 30 días.

Conozco a muchas personas que llevan años sobrios. Su abstinencia se entrelaza con una tendencia más amplia: la Generación Z, aquellos nacidos entre 1997 y 2012, no beben, y no lo han hecho. De 2001 a 2023, la firma de investigación global Gallup reportó una caída del 11 % en adultos de 18 a 34 años que consumieron al menos una bebida alcohólica en la última semana. Igualmente, cifras oficiales en Panamá arrojan que el consumo de bebidas alcohólicas ha bajado más del 15 % en los últimos tres años.

No creo que sea un fenómeno pasajero por ahora. De hecho, esta tendencia seguirá fortaleciéndose. Cuando era niño, la gente bebía por primera vez en la adolescencia, y durante años el alcohol fue una forma de celebrar y escapar.

Existen algunas explicaciones de por qué los jóvenes beben menos. Una razón es que son más conscientes de su salud física y mental. Un estudio realizado en 2024 por McKinsey & Co. reveló que el 56 % de la generación Z considera la actividad física una “prioridad muy alta”, en comparación con el 40 % del resto de los adultos en Estados Unidos. Según un estudio de 2018 de la Asociación Americana de Psicología, el 37 % de la generación Z probablemente reciba apoyo para la salud mental, como terapia, en comparación con el 35 % de los millennials, el 26 % de la generación X y el 22 % de los baby boomers.

Pero sin duda existen otros factores que influyen. Por ejemplo, la inminente presencia de las redes sociales ha tenido un impacto en la sobriedad de los jóvenes. Las experiencias sociales son diferentes a las de 1970 cuando entramos en la escuela secundaria. Éramos adolescentes y las fiestas entonces giraban en torno a un bar. Ahora los jóvenes pasan más tiempo juntos virtualmente, lo que significa que el alcohol no es el centro de la reunión. Las investigaciones lo respaldan. En 1991, el 65 % de los estudiantes de último año de secundaria afirmaron haberse emborrachado al menos una vez en su vida, pero para 2024, solo el 30 % reportaron lo mismo, según la firma de investigación holandesa RaboResearch. La caída drástica se produjo precisamente alrededor del 2012 cuando los teléfonos inteligentes se convirtieron en parte integral de la experiencia adolescente.

Otra razón por la que esta nueva generación de jóvenes se está alejando del alcohol es que están explorando otro tipo de euforia. A medida que la marihuana se ha legalizado con fines médicos y recreativos en la mayor parte del mundo, se ha convertido en una de las principales causas de la sobriedad alcohólica de la Generación Z. En 2022, el 70 % de los adultos de entre 18 y 24 años afirmó preferir la marihuana al alcohol, según una encuesta realizada por New Frontier Data, centro de datos de la industria del cannabis. Para diciembre de 2025, 40 estados de los Estados Unidos habían legalizado la marihuana medicinal y más de 20 estados habían legalizado su uso recreativo, según DISA Global Solution.

Aunque la Generación Z esté consumiendo menos alcohol, los arranques o el consumo excesivo de alcohol en un corto período de tiempo siguen siendo un problema generalizado. Para el adulto promedio, el consumo excesivo de alcohol se considera de cuatro a cinco bebidas en dos horas, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo. Una encuesta en Panamá sobre el consumo de drogas y la salud realizada en 2024 reveló que el 26 % de las personas mayores de 18 años reportaron haber consumido alcohol en exceso durante el último mes.

Con lo cual, hacer una resolución de nuevo año de no tomar alcohol puede ser una forma saludable de evaluar el consumo de alcohol. Sugiero que los que se embarquen en esta faena se informen y entiendan la naturaleza del reto y las sugerencias para tener éxito. En lo personal, me gustaría que las personas vieran el “Enero Seco” no como una parodia moral, sino como un experimento de 30 días para ver cómo se sienten. El objetivo no es la perfección, sino obtener información y ver qué sucede. Si te cuesta controlar el consumo de alcohol durante este mes, es importante que busques ayuda.

Las personas con problemas de alcoholismo pueden contactar Alcohólicos Anónimos en Avenida Central Perejil, Edificio Rafael Piso 1 Oficina 10, llamar a los teléfonos 225-3585 y 6921-7717, o escribir al correo electrónico aadepanama@hotmail.com.