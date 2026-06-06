Viaje a Changzhou: Reflexiones sobre el desarrollo desde la mirada de un panameño

Como panameño que estudia en China, en el marco del noveno aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá, me alegra mucho haber tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Changzhou, en la provincia China de Jiangsu. Para mí, este viaje a Changzhou no fue una visita común, ni simplemente una ocasión para conocer el aspecto de una ciudad, sino una experiencia que me llevó a reflexionar seriamente. Al llegar aquí, siempre tenía una idea en mente: Esperaba que, al comprender el desarrollo de las ciudades chinas, pudiera encontrar experiencias útiles para Panamá.

Antes de venir a Changzhou, conocí una comparación que me sorprendió mucho. La superficie de Panamá es aproximadamente 17.3 veces mayor que la de Changzhou; sin embargo, Changzhou, con una población de poco más de cinco millones de habitantes, tiene un volumen económico aproximadamente 1.73 veces superior al de Panamá. Al ver estas cifras, me puse a pensar. Panamá posee un territorio más amplio, una ubicación geográfica muy importante y el mundialmente famoso Canal de Panamá, pero Changzhou, siendo una ciudad de China, ha logrado crear una fortaleza económica tan notable. Esto me hizo empezar a reflexionar sobre qué es, en realidad, lo que impulsa el desarrollo.

Después de llegar a Changzhou, sentí que su desarrollo no es fruto de la casualidad. Changzhou no es famosa por depender de un solo atractivo turístico ni de un único tipo de recurso, sino por contar con una base industrial sólida, una planificación urbana clara y una tecnología en constante avance. Aquí hay industria manufacturera, sector de nuevas energías y muchas empresas modernas en crecimiento. La impresión que me transmite es la de una ciudad práctica, con rumbo definido, donde todo el desarrollo tiene objetivos claros.

Esto también me hizo pensar en mi país, Panamá. Panamá cuenta con el Canal, con puertos y con una ubicación estratégica que conecta América del Norte y América del Sur, así como los dos océanos. Estas son nuestras ventajas y también nuestro orgullo. Sin embargo, si un país depende únicamente de su posición geográfica, sin contar con un mayor respaldo industrial, educativo y tecnológico, su desarrollo puede resultar poco estable. Changzhou me mostró, con una respuesta de desarrollo muy concreta, que para que un lugar se fortalezca de verdad no basta con mirar qué recursos posee, sino también si es capaz de transformar esos recursos en capacidades de desarrollo a largo plazo.

Como panameño, considero que Panamá necesita prestar más atención a la formación de talentos, la construcción de industrias y la planificación a largo plazo, para que más jóvenes tengan la oportunidad de participar en el desarrollo del país. Sé que Panamá no puede copiar completamente el modelo de Changzhou, pero sí podemos aprender de su espíritu de valorar el trabajo práctico, la industria y el futuro.