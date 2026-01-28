... Y que fue de los asentamientos campesinos

El tema arriba señalado es muy complejo que no puede analizarse en breves líneas, por las implicaciones socioeconómicas, políticas y hasta ideológicas que marcó una época en las relaciones estructurales de la sociedad panameña, específicamente, en la vida rural y campesina o sea en el sector agropecuario.

Hemos tenido que recurrir a escarbar los recovecos de la historia, pues se requiere un tiempo para escudriñar esa etapa trascendental, desconocida a una gran mayoría de personas en el país. Aunque en aquella época se publicaron suficiente material informativo. Es necesario e impostergable realizar una disección más profunda al respecto y la actualización de criterios y un mejor conocimiento de esa etapa en la vida nacional.

Estudiosos y analistas han realizado varias investigaciones. Es posible que se haya escrito esas vivencias de aquella época, todavía ya amparados en las calvicies, las canas y los años, que sobreviven ciertos protagonistas. Como mencionamos algunos archivos se han extraviado y no hay fuentes escritas.

Una gran mayoría de los habitantes, no habrán escuchado hablar de los asentamientos campesinos, sus antecedentes, orígenes, en que marco conceptual y político se da su aparición, los momentos iniciales irrumpe, sus connotaciones.

Sin embargo, el epicentro, a juicio nuestro, también por las características históricas y la acumulación de factores, surge una figura central que hoy, sin muchos surcos o arrugas en su rostro, muestra las reminiscencias del pasado y en plena posesión de sus facultades mentales y físicas, casi que, al umbral de sus 90 años accede a un conversatorio, nos habla, con energía, entusiasmo, pero no sin cierta nostalgia de aquellos días en donde se estaba fortaleciendo el movimiento campesino.

Nos referimos a Julio Bermúdez, oriundo de Chilibre, dirigente raizal y genuino luchador social, detenido y preso en la antigua cárcel modelo, por su participación y organización de los grupos campesinas y en este caso la Confederación Nacional de los Asentamientos Campesinos (Conac) y que en sus postrimerías derivo en la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá (Apemep).

El espacio no alcanzaría para el torrente de ideas que brotan de su cerebro, nos manifiesta Don Julio, origen de los asentamientos y su papel, la cercanía al General Omar Torrijos, el instante y agudización de la lucha por obtener tierras para los campesinos, la reforma agraria, el modelo inicial de Chile, y que se llamó Empresas Comunitarias Campesinas, cierto influjo de la revolución cubana y el Partido del Pueblo, partido de los comunistas panameños.

Para esta época los moradores, iban a ser expulsado de las tierras y ante el abandono de la superficie dedicadas al cultivo del banano, deciden trasladarse a Salamanca formando parte de la Asociación de Productores de Salamanca

Cuando fue detenido Julio, por la entonces Guardia Nacional —estuvo preso 6 meses- y el contacto directo con Torrijos, luego de varias escaramuzas, visitas al director nacional de Reforma Agraria, aquel entonces, Nilson Espino, quien le propuso la creación de la figura de asentamiento campesino.

Después de numerosas reuniones, participación de los agricultores, organización de los campesinos se crea el Asentamiento Campesino de Salamanca. Es importante anotar que durante todo ese periodo fueron creados 230 Asentamientos Campesinos y 70 Juntas Agrarias.

Sus antecedentes en las formas de organización fueron: las sociedades agrícolas, sindicatos agrícolas, Liga Campesina, Cooperativas agropecuarias, y se adopta el modelo de asentamiento campesino en el cual la principal actividad económica se realiza de manera colectiva y se expropia la primera finca, Hato de Jesús, en Veraguas, el 27 de febrero y se organiza el 14 de marzo del mismo año el primer asentamiento campesino, el Florentino.

¿Pero que es un Asentamiento Campesino? De acuerdo con Mario Tuñón en la obra El movimiento campesino y su compromiso al proceso de desarrollo del país, en la pág. 16, es una organización económica social, formada por campesinos pobres sin tierra o que la poseen insuficiente, que no tengan un concepto tan aferrado a la propiedad individual dotados de tierra por el MIDA, por el sistema de explotación , para el usufructo eficiente y racional de los mismos, por el sistema de explotación colectiva en donde la distribución de los excedentes se realiza en función del trabajo aportado” contenido en el reglamento general de los asentamientos campesinos, Dirección General de Desarrollo Social. Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (Conac).

Todavía es muy prematuro sacar algunas conclusiones definitivas. El juez tiempo, nuevas evidencias y el replanteamiento de situaciones. Hubo muchos comentarios y criticas mal infundadas, se vieron afectados intereses de grandes terratenientes, hay evidencias de que existieron fallas de dirigentes y técnicos. Al principio, en el calor de las batallas existió demasiada exposición mediática sobre el tema, luego se fue diluyendo con el pasar de los años.

Cabe un segundo tiempo del juego o asalto de la pelea, un análisis exhaustivo y riguroso, cuando lo permita la oportunidad y darle un aliento necesario de resistencia a la Historia sobre este importante asunto.

Lo importante es estar en la Historia o con la Historia, pero nunca contra la Historia. Es la praxis o la dialéctica, la mayéutica de Sócrates.