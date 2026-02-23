177 años publicando historia

La Estrella de Panamá celebra su 177.º aniversario fiel a su esencia: ejercer un periodismo ético y profundamente comprometido con el país. Estos principios orientan hoy la labor de la redacción del diario más antiguo de Panamá, custodio en su hemeroteca de la memoria viva del pueblo panameño. Testigo centenario, anterior incluso al nacimiento de la República, ha sido escuela de generaciones y referente informativo indispensable. No se trata, sin embargo, de aferrarse a la nostalgia. La Estrella de Panamá es presente y futuro. Reafirma cada día su vocación de ser necesaria, relevante y confiable. Y hacia ese horizonte avanza: con más periodismo, con mayor rigor, incorporando nuevas tecnologías. Innovar no significa perseguir métricas efímeras, sino actualizarse para que la verdad encuentre un refugio sólido y seguro. Detrás de cada edición hay un equipo incansable de editores, periodistas, videográfos, diseñadores, fotoreporteros y profesionales que trabajan para ofrecer un periodismo a la altura de tiempos convulsos. Panamá enfrenta desigualdades persistentes y un descontento social alimentado por promesas incumplidas que exigen respuestas urgentes, democráticas y orientadas a la prosperidad de todos. En el ámbito internacional, los vientos de guerra arrecian, las instituciones democráticas se debilitan, resurgen tentaciones coloniales y derechos conquistados retroceden ante posturas cada vez más autoritarias. Frente esos desafíos nacionales y globales, el periodismo que nos define no se negocia ni cede ante presiones o conveniencias. Este aniversario no es solo una celebración: es la reafirmación de una convicción inquebrantable. Seguiremos ‘Publicando Historia’...