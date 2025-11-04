Creer en lo que somos

Más allá de izar la bandera o vestir nuestros trajes típicos, este mes nos invita a recordar lo que realmente somos: un país grande, valiente y lleno de logros que merecen orgullo. Resulta triste escuchar a líderes que intentan inspirar con discursos de patriotismo, pero carecen de la autoridad moral para hacerlo. Son los mismos que alimentan la toxicidad en medios y redes, contaminando el espíritu de unión que tanto necesitamos. Esos mensajes nublan lo que somos y nos arrastran a una ola de pesimismo y crítica vacía. Panamá no se construyó desde la queja, sino desde la fe y el trabajo conjunto. Somos una nación que creció gracias a la confianza de otros pueblos que vieron en nosotros un país con potencial, con carácter, con alma. No podemos permitir que la desconfianza y la apatía debiliten los valores que nos han definido. Somos un pueblo cálido, alegre, privilegiado por nuestra posición geográfica, nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro clima. Somos mar y montaña, somos puente del mundo y corazón del universo. Y sí, somos el mejor país. Pero no basta con decirlo: hay que creerlo, promoverlo y trabajar por él. Que el rojo, blanco y azul no solo flameen en nuestras calles, sino también en nuestra conciencia. Que nos recuerden la valentía de este pequeño istmo que se atrevió a ser grande.