El conflicto entre Panamá y Costa Rica

Las recientes decisiones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, de alejarse del camino del diálogo sobre las diferencias comerciales con Panamá tensionan un vínculo binacional que debería fortalecerse, no debilitarse. El intercambio entre ambas naciones ha sido históricamente un pilar de estabilidad regional. Por ello, plantear políticas de presión diplomática sobre un asunto que puede resolverse por la vía del diálogo resulta contraproducente. La respuesta del Gobierno panameño ha sido clara: hay espacio para el diálogo, pero bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo. La diplomacia no se construye desde la imposición, sino desde el reconocimiento de que cada país tiene prioridades legítimas que deben ser consideradas. La postura asumida desde San José, al endurecer el tono en el plano comercial, corre el riesgo de convertir diferencias técnicas en una disputa política innecesaria. En lugar de abrir espacios de negociación, se alimenta una narrativa de confrontación que no responde al interés de los pueblos panameño y costarricense. En tiempos de incertidumbre geopolítica, con economías interdependientes y cadenas de suministro frágiles, la región necesita más integración y respeto a la soberanía. Panamá y Costa Rica están llamados a liderar con el ejemplo: privilegiando el entendimiento, la cooperación y la búsqueda de soluciones comunes por encima de las diferencias.