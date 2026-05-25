El ‘Súper El Niño’ y la amenaza a la vida

El clima no acepta sobornos ni entiende de burocracias. Las advertencias globales sobre la inminente llegada de un fenómeno de El Niño extremo han dejado de ser ecos lejanos para convertirse en una realidad abrasadora. En Panamá, el termómetro no miente: el incremento vertiginoso de las altas temperaturas nos enfrenta a una crisis ineludible. Ante esta severa ola de calor, la amenaza de sufrir un golpe de calor se erige como una emergencia médica potencialmente fatal. Aunque la ciencia meteorológica global aún debate la magnitud exacta de esta anomalía climática, las consecuencias ya calcinan nuestras calles y desafían el bienestar colectivo. Esta inclemencia térmica desnuda, una vez más, nuestras desigualdades. Mientras ciertos sectores se resguardan en el confort de la climatización, miles de panameños —el motor humano que sostiene a nuestra empresa privada— enfrentan jornadas extenuantes a la intemperie. Ignorar la vulnerabilidad de la clase trabajadora, de las mujeres jefa de hogar que transitan la ciudad, de los infantes y de nuestros adultos mayores es una afrenta directa a los derechos humanos. Las directrices sanitarias y de sentido común son categóricas: la exposición directa al sol, especialmente en el umbral crítico entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., debe limitarse de forma estricta. Suspender el esfuerzo físico intenso en exteriores durante estas horas es un imperativo vital. El cambio climático nos exige una adaptación contundente. Frente a la hostilidad de un entorno alterado, la prevención estratégica, la responsabilidad corporativa y la empatía ciudadana son nuestro único escudo.