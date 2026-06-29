La hora de resultados

El gobierno de José Raúl Mulino entra en su tercer año con desafíos que siguen abiertos y con expectativas ciudadanas que aún esperan respuestas concretas. Si bien ha impulsado algunas iniciativas y ha enfrentado coyunturas complejas, persiste la percepción de que varias de las promesas más importantes todavía no logran traducirse en resultados palpables para la población. En educación, la reforma continúa sin avanzar al ritmo que el país demanda, condicionada por la confrontación con los gremios docentes y la dificultad para construir consensos amplios. A ello se suman cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, mientras muchas escuelas siguen enfrentando carencias básicas. El sistema de salud mantiene problemas estructurales que afectan diariamente a los pacientes. El abastecimiento irregular de medicamentos y la presión sobre los servicios hospitalarios continúan siendo reclamos recurrentes. En materia económica, el desempleo y el alto costo de la vida siguen golpeando a miles de familias, sin que los alivios esperados se reflejen con claridad. Los grandes proyectos de infraestructura aún están en fases preliminares o de planificación, por lo que la ciudadanía espera conocer cronogramas, avances y resultados verificables. Al mismo tiempo, los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro del Ejecutivo han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones nacionales. El aumento de los homicidios y hechos graves, como la reciente fuga de privados de libertad, evidencian que el problema exige respuestas sostenidas y eficaces. Tampoco se han despejado las incertidumbres sobre temas trascendentales como el futuro de la mina o la eventual convocatoria de una constituyente. Panamá necesita definiciones, liderazgo y capacidad de ejecución. El tiempo político avanza con rapidez y las explicaciones ya no bastan por sí solas. El país espera que este tercer año de gobierno marque el paso de los anuncios a los resultados. Porque, al final, son los hechos —y no los discursos— los que terminan construyendo la confianza ciudadana.