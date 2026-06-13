La paz como espejismo

En Medio Oriente, la paz parece siempre próxima, pero rara vez llega. Donald Trump insiste en que un acuerdo con Irán está prácticamente cerrado; Teherán responde con cautela y evita confirmar una firma definitiva. La diferencia no es menor: revela que Washington e Irán no solo negocian un pacto, sino también el relato de quién cede, quién gana y quién conserva el control político de la escena. El problema sigue siendo el mismo: el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Sin una respuesta clara a esos dos puntos, cualquier anuncio será más gesto que solución. Mientras tanto, Israel mantiene operaciones militares en la región y la violencia en Gaza y Líbano recuerda que el conflicto no depende solo de Washington y Teherán. Incluso un memorando firmado podría no traducirse en paz inmediata. Trump necesita mostrar resultados antes de las legislativas de 2026; Irán necesita no parecer derrotado. Pero la paz no se fabrica con titulares ni urgencias electorales. Hasta que los hechos acompañen los discursos, Medio Oriente seguirá viviendo su paradoja más amarga: una paz anunciada, pero todavía ausente.