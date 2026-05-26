Mundial 2026: La Selección de Panamá y el triunfo del mérito local

La convocatoria oficial de la Selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 trasciende la mera emoción de la afición canalera; es la cristalización del esfuerzo incansable y el triunfo innegable de la meritocracia. En un país que a diario lucha contra las sombras de la desigualdad, el fútbol panameño se erige como un faro de esperanza, demostrando que la disciplina es el verdadero motor de la movilidad social. Las reacciones de los clubes no se han hecho esperar. La celebración en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y en el extranjero subraya el impacto vital que tienen las instituciones deportivas y el sector privado en el desarrollo humano. El emotivo mensaje del Sporting San Miguelito hacia Tomás Rodríguez —forjado en su cantera y hoy en el Deportivo Saprissa— refleja el orgullo de una comunidad entera que ve florecer a los suyos. Asimismo, la satisfacción del CD Plaza Amador por la convocatoria de Alberto “Negrito” Quintero, Erick Davis y José Manuel Murillo, reafirma que invertir en nuestra juventud rinde los dividendos más nobles. Estos atletas, muchos provenientes de sectores vulnerables, llevarán el alma del país a la cita mundialista. Su éxito es un mensaje narrativo y contundente para el Estado y la empresa privada: el apoyo al deporte no admite la corrupción ni la desidia; exige compromiso e inversión transparente. Hoy celebramos que cumplen su sueño mundialista, recordando que, cuando se brindan oportunidades reales, Panamá siempre triunfa.