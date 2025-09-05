  1. Inicio
Redacción La Estrella de Panamá
  • 05/09/2025 23:00
Ni Maduro ni la guerra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela).

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha causado tensión en la región. El ataque estadounidense a una embarcación venezolana, con un saldo de once muertos, evidencia que Donald Trump está dispuesto a actuar. Cada operación armada abre la puerta a un conflicto de consecuencias imprevisibles, donde los primeros en perder siempre son los pueblos. Es ingenuo pensar que la motivación de Washington nace en la defensa de la democracia: la historia enseña que intereses energéticos, cálculos electorales y la retórica de fuerza pesan más que los derechos de los venezolanos. Pero rechazar la intervención extranjera no equivale a conceder legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo ha sofocado la democracia, manipulado elecciones, perseguido y torturado a disidentes y hundido a millones de ciudadanos en la miseria. Maduro no es un baluarte contra el imperialismo: es un autócrata sostenido por la represión, el narcotráfico y la complicidad de las élites militares. Panamá ha sido claro al no reconocer al régimen de Maduro. Ese compromiso con la democracia y los derechos humanos debe mantenerse sin titubeos. Pero la condena a la narcodictadura no puede confundirse jamás como un aval a la intervención militar. Panamá sabe, por experiencia, que las operaciones armadas extranjeras traen consigo heridas profundas. Por eso, la ruta debe ser la misma que la ha distinguido históricamente: la neutralidad activa, la diplomacia firme y la apuesta por la negociación. Maduro debe entender que perdió unas elecciones y que Venezuela está en ruinas. Panamá tiene la responsabilidad de impulsar, junto con la comunidad internacional, una salida política que garantice el regreso a la democracia. Ni Maduro ni la guerra.

