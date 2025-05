Salir del punto muerto

Tras un mes de huelga, marchas y manifestaciones, parece que nos encontramos en un “punto muerto” o sin ver una luz al final del túnel para salir de esta crisis. Si hacemos un balance, desde que estallaron las protestas, muchas empresas se han visto afectadas, las clases en el sector oficial siguen suspendidas y en los colegios que han reiniciado clases no todos los docentes asisten a las aulas, lo que afecta enormemente a los estudiantes. Durante este periodo también ha habido heridos por los enfrentamientos, y Bocas del Toro está al borde de perder su mayor actividad de empleo de la provincia. No hemos conseguido nada como país y las medidas que se han tomado hasta el momento no han resuelto esta situación de manera definitiva. Hay que romper ese “punto muerto” y buscar una salida en la que todos ganemos, lo antes posible. Seguir con el mismo libreto puede tener consecuencias nefastas y todavía estamos a tiempo de evitar lo peor porque, en ocasiones, ante problemas complejos, soluciones simples.