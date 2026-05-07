Soberanía y el sector marítimo

La posición de Panamá frente a las recientes controversias marítimas es un asunto que debe manejarse con cautela. En un escenario internacional cada vez más tensionado, el Gobierno ha reiterado que su prioridad es defender los intereses nacionales y la integridad del registro panameño, uno de los pilares estratégicos de la economía del país. Esa defensa es necesaria y legítima. Sin embargo, también resulta indispensable que exista claridad institucional. Las diferencias públicas entre autoridades sobre las retenciones de embarcaciones panameñas no pueden generar confusión ni mensajes contradictorios. En asuntos de política exterior y comercio marítimo, la improvisación puede debilitar la posición del país. Panamá necesita una postura firme, pero también coherente, transparente y sustentada en información verificable. La diplomacia panameña debe actuar con prudencia, evitando caer en narrativas ajenas o en presiones de potencias extranjeras que no responden a nuestros intereses. El país tiene derecho a exigir respeto a su bandera y a sus operadores marítimos, pero debe hacerlo preservando siempre su autonomía y soberanía. El país camina hoy sobre un filo delicado en medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Esa disputa geopolítica no es nuestra. Por ello, el país no debe alinearse con ninguna de las dos potencias. La neutralidad ha sido históricamente una de nuestras mayores fortalezas y debe seguir siéndolo. Conviene ignorar los cantos de sirena de quienes, por intereses mezquinos, pretenden arrastrar al país hacia posiciones que no representan los mejores intereses de la nación. Panamá debe defender sus intereses allende el mar, sin renunciar a su independencia.