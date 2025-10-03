Educación y futuro: del aula al algoritmo

La educación panameña vive una encrucijada. En las aulas aún resuena la tiza, pero a la puerta llaman algoritmos capaces de transformar el aprendizaje. La inteligencia artificial (IA) no es apocalipsis ni moda: es una realidad que abre posibilidades inéditas. El reto es claro: pasar del aula tradicional al algoritmo sin perder la esencia humana de la enseñanza.En el mundo, la IA impulsa aprendizaje personalizado, tutorías inteligentes y automatización de tareas. La Unesco insiste en que su adopción sea centrada en las personas, para ampliar capacidades y proteger derechos. Estonia ya incorporó ChatGPT educativo como parte de una estrategia nacional; América Latina también avanza, con México, Chile y Colombia explorando proyectos que personalizan currículos. En 2023, más de un tercio de las escuelas de la región incluyó algún componente de IA en su planificación.Panamá no ha permanecido inmóvil. Programas como Aula Digital y la agenda Panamá Digital 2025 mejoraron la infraestructura: pizarras inteligentes, tabletas y plataformas se volvieron comunes, y entre 2019 y 2023 aumentó 60 % el acceso a dispositivos conectados en escuelas públicas. El Meduca trabaja en guías y planes para un uso responsable de IA. Sin embargo, estos avances son fragmentados y las brechas persisten.