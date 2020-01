Atacar el problema de raíz

¿Cuánto cuesta entubar nuevamente la ciudad de Panamá? Es una pregunta que debe responder el nuevo director del Idaan. Si las fugas son el principal problema de esa institución, hay que resolver ese asunto y el Gobierno debe asumir esto como una prioridad. El pasado quinquenio se prometió 24/7 en todo el país, pero la promesa quedó grande y hoy se sigue padeciendo la falta de suministro de agua en diversos puntos. Muchos están proponiendo el aumento de la tarifa, lo que tiene lógica, pero cuando hay un servicio eficiente. Y es que no se puede cobrar y mucho menos aumentar una tarifa, cuando el servicio no se da o se da mal. El agua potable es fundamental para el desarrollo del país y por eso hay que atacar este problema de raíz. Ya en una ocasión se hizo lo mismo con el tema del saneamiento y aquí hubo un plan que ha estado ejecutándose por años con un progreso bastante óptimo. Lo mismo hay que hacer con el Idaan, porque ahora no importa cuántas potabilizadoras se instalen, si el agua se escapa por las fugas. Se puede culpar a “los marginales” y sus piscinas, pero el problema está en las fugas. El Idaan tiene que volver a ser lo que fue, una institución pública eficiente. Lamentablemente hay muchos que quieren lucrar con el agua, igual que están lucrando con la electricidad y la telefonía. Y con la telefonía, podría decirse que la población goza de una competencia real, pero con la electricidad pagamos a los precios que les da la gana y el subsidio que da el Gobierno es para pagar la ineficiencia de las empresas generadoras. ¡Así de simple!