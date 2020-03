La paralización casi total de la producción y el transporte en el mundo también ha tenido sus cosas buenas. El medio ambiente ha sido beneficiado, pues no se emiten las grandes cantidades de gases contaminantes, lo que ha permitido su paulatina descontaminación. Imágenes satelitales de China indican cómo ese país se ha descontaminado y así pasa en otras regiones del planeta. La pregunta es: ¿volveremos a lanzar al ambiente las toneladas de gases contaminantes tal como lo hacíamos desde antes del coronavirus? La coyuntura es importante para que los países miembros del G-20, el Foro Económico Global, la Unión Europea, la ONU, etc., lleguen a acuerdos inmediatos para evitar caer en lo mismo que hacíamos antes del COVID-19. Los Gobiernos tienen que ser exigentes con sus fábricas e industrias y prohibirles funcionar, si no han tomado las medidas que mitiguen la contaminación. Dejar pasar esta oportunidad, es no tener conciencia clara del verdadero problema del medio ambiente que han advertido por años los científicos. No hacer nada, demostrará que esos que se daban golpes de pecho del cumplimiento de los convenios internacionales, como el Protocolo de Kioto, en realidad estaban mintiendo. La hora de hacer algo es ya; y Panamá, como miembro de esa comunidad de naciones, debe lanzar la iniciativa para aprovechar la coyuntura y proteger verdaderamente el medio ambiente. ¡Así de simple!