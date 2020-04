La lógica indica que hay que ir viendo la vuelta a la normalidad, aunque todos saben que esa normalidad hay que entenderla desde la perspectiva de salir a trabajar y el desenvolvimiento en las calles, más no una normalidad como la conocíamos antes del coronavirus. Se trata, pues, de ir abriendo paulatinamente las actividades, salvo aquellas que sigan representando riesgos, como las aglomeraciones de personas. Hay países, Alemania, por ejemplo, que lograron controlar el virus sin medidas restrictivas tan severas como la cuarentena. Panamá ha sido exitosa en la aplicación de sus medidas sanitarias, pero el país necesita reabrirse para que su población se reactive y pueda generar los ingresos necesarios para sus hogares. Esta pandemia ha hecho que los seres humanos volteásemos la mirada hacia asuntos que antes descuidábamos. La familia, el medio ambiente, la oración… Hemos reconocido que no importan los títulos, doctorados y logros individuales, porque hay gente que con trabajos que calificábamos de simples son más importantes en la vida: el recolector de basura, los aseadores, las enfermeras, los agricultores, bomberos y policías… Con esta reapertura gradual, no estaría de más que los gremios y el Gobierno, les rindamos un homenaje a esta gente que nos ayudó a pasar la crisis. Debemos aprender a convivir con el virus. Ahora, así como acatamos la cuarentena, debemos elaborar un plan para evitar el rebrote masivo del virus, pero ya debemos ir planeando esa reapertura paulatina del país. Entramos en una nueva era. ¡Así de simple!