Escrutinio ciudadano

La sociedad panameña aprendió a investigar. Sabe perfectamente qué es una licitación, un contrato directo, una adenda. Busca en el Registro Público y escudriña en Panamá Compras. En pocas palabras, bucea en las entidades públicas lo que necesita encontrar. Es la nueva realidad y hoy la lucha contra la corrupción ya no es un asunto de medios o de gremios. La gente sabe si algo va bien o va mal. Sin embargo, muchos funcionarios creen que todavía la gente es tonta e insisten en hacer sus “pifias”, pero al final la verdad sale a flote. Esa lucha contra la corrupción por parte de los ciudadanos es muy plausible y lo menos que tienen que hacer las autoridades es abrirse a la transparencia. Que todo quede en línea, al escrutinio público, porque eso enriquece el país. La sociedad ya no come cuento y sabe perfectamente que, si una empresa se dedica por años a la construcción, ¿cómo queda vendiendo alimentos a una institución pública? También se pregunta si hay muchas otras empresas dedicadas a determinado negocio, ¿cómo una de reciente creación es la que se contrata para algún servicio en el Estado? La sociedad tampoco come cuento cuando un servicio tiene un valor, pero al Estado le cargan hasta 500 por ciento de más. Un caso que ni los propios funcionarios se tragaron fue la factura que emitió una empresa de generación por un proyecto que los expertos no valoran en más de ocho millones, pero la empresa aspira a que el Gobierno le pague 60 millones. Por fortuna, hoy el escrutinio público es el mejor aliado del presidente Cortizo, quien ha reiterado que lo que más le interesa es cómo va a salir cuando termine su período en el Gobierno. ¡Así de simple!