Y mientras se recupera el país, lentamente, en el horizonte se asoma un nuevo problema. Se trata de la moratoria que vence en junio y que debe analizarse con una profundidad social, más que matemática. Y es que es un círculo vicioso, porque la pandemia ahuyentó el negocio, el que alquila dejó de pagar, el dueño del bien tampoco le pagó al banco, pero se le acrecentó la deuda. El banco siguió pagando los intereses a los ahorristas y mantuvo sus gastos operativos. La cadena de pérdidas es enorme y la moratoria se acaba, pero los empleos no se restituyen automáticamente a lo que había antes de la pandemia. Es indudable que la pérdida tiene que ser compartida y el rescate desde el Gobierno no tiene alternativa. Los entendidos en la materia deben sentarse ya a buscar la mejor solución que incluye restructuración de los préstamos hasta el respaldo financiero desde el Gobierno. Que el caos no explote en la cara. Hay que recuperar la economía, pero de la menara menos traumática y allí entra el componente social, porque, si se miran las cosas únicamente desde los números fríos, el colapso será el resultado más inminente. No hay duda de que aparecerán los juegavivo, pero la inmensa mayoría de los panameños está a la espera de una solución salomónica que solo se logra analizando el problema y buscando la solución. ¡Así de simple!