El crecimiento de Panamá es importante y eso nos mantiene en el radar mundial, como un país puntero en la recuperación económica. Mas, la situación interna de Panamá hay que mejorarla, y con seriedad. Los servicios básicos son pésimos, no importa si son públicos o estatales. Solo ir a hacer un trámite de instalación de energía eléctrica es una burocracia que da ganas de llorar y qué decir del servicio eléctrico, que con sus constantes interrupciones causa graves daños a esa economía que se halaga por el crecimiento. Con respecto a internet, la estafa está a la orden del día. La velocidad que te prometen a la hora de contratar, no es la misma a la hora de usarla. Si a esto añadimos el tema de la basura, se denota la precariedad en el servicio. Las calles están tan llenas de basura que dan pena. Panamá es un país con un alto potencial de desarrollo, pero aquí tenemos que enseriarnos con los servicios públicos. No es posible continuar con esta ineficiencia y que no se haga nada, o, por lo menos, que se demuestre un intento por cambiar esta realidad. Son cuestiones tan básicas y que no requieren mayor inversión, solo voluntad para resolver estos problemas que tocan a todos los habitantes de este país. ¿Cómo podemos estar hablando de ser una gran ciudad o un gran país, si ni siquiera sabemos limpiar la casa? Triste, pero es nuestra realidad que tenemos que enfrentar y cambiar de raíz.¡Así de simple!