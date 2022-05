Está demostrado que la recolección de la basura es un problema en la ciudad de Panamá. Tampoco se tiene un buen manejo en la disposición final de los desechos y mucho menos hay una política general para educar a la población para que genere menos basura y que camine hacia la cultura del reciclaje. Como la recolección de la basura está en manos de una institución del Estado y no ha funcionado, es mejor pasar este servicio a la empresa privada que ya de por sí presta el servicio en varias partes. Hay un problema serio en algunos barrios, donde la población se niega a pagar por el servicio. En este caso habría que buscar una fórmula, porque la basura no es como el agua o la electricidad que se coacciona al cliente cortándose el servicio, porque se trata de un problema de salud. Lo que no debemos hacer es seguir invirtiendo millones de dólares en una institución que es ineficiente. La institución sí debe mantenerse para supervisar el trabajo de la empresa privada y para hacer campañas a favor del reciclaje. La recolección y disposición de la basura dice mucho del compromiso de la institución para con los ciudadanos. Lo que tenemos hoy es una caricatura del buen servicio y el Gobierno debe tomar en serio qué hacer con esta institución que por décadas ha demostrado que no puede con el trabajo. ¡Así de simple!