No a pocos les ha picado el gusanillo de la política y no pocos consideran que son la piedra angular para que el país se convierta en una maravilla y por eso merecen ser presidente. Pero entre el deseo y la realidad hay mucho trecho, sobre todo cuando se observa el panorama reciente sobre los expresidentes. Lejos de salir en buena lid y de ser considerados unos estadistas que se han ganado el respeto de la sociedad, ha ocurrido todo lo contrario. Personas que son altamente cuestionadas, porque metieron mano para usufructuar para provecho propio las riquezas del país. En su campaña, el hoy presidente Laurentino Cortizo expresó que lo importante no es cómo entraba al poder, sino cómo salía. En los dos últimos gobiernos, 2009-2019, el resultado es lamentable. Ambos expresidentes han terminado sometidos a juicio por supuestamente haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos millonarios. El caso no es único de Panamá. En Perú, el desfile de expresidentes es grande, al extremo que uno de ellos se suicidó. Brasil, Argentina, México, Colombia, etc. El quiero ser presidente termina no muy bien para los latinoamericanos, lo que indica que el deseo de llegar al poder no es por el simple hecho de aportar su sapiencia para desarrollar el país, sino para ver cómo logra sus metas personales y luego escabullirse de la justicia. Tenemos que darle un vuelco a esa tendencia y que nuestros presidentes sean estadistas, y no personas perseguidas por la justicia. ¡Así de simple!