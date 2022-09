El turismo es clave para la generación de empleos, más con la derrama económica que eso significa. Con el turismo gana desde el más humilde, hasta el más “encopetado”. En pocas palabras, es el motor de cualquier economía moderna del mundo. Panamá está en una posición geográfica privilegiada que la hace única en el mundo. Y ya mucha gente ha comenzado a saber que Panamá es más que el Canal, porque tiene paradisíacas playas, hermosos paisajes y una cultura rica en diversidad. Pero para lograr atraer a los turistas, esos que gastan buena plata, que permea a todos, se necesita promoción. Con esa idea nació Promtur, que es el Fondo de Promoción Turística, que tiene un presupuesto anual de $20 millones, que deben salir principalmente del presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá. Sin embargo, alguien parece que no comprende la importancia de mantener la campaña internacional y pese a que la Ley 58 del 25 de octubre de 2018 lo establece, para 2022 solo ha destinado $1,5 millón. ¿Cómo se puede promover Panamá si no se invierten los fondos establecidos? Sin duda, aquí hay un cortocircuito, porque teniendo la oportunidad de mover la economía con el turismo, alguien frena la inversión necesaria. Urge tomar acciones inmediatas para montar una buena campaña, aprovechar los últimos meses del año y cerrar 2022 con mucha fuerza en el turismo y con buenos números en nuestra economía. Seguir como vamos no es opción. ¡Así de simple!