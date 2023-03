Que nunca se baje el telón

La cultura tiene un corazón propio que le ha permitido seguir latiendo pese a los sacudones de las diferentes épocas. El aporte que nos ha dejado el cine, el teatro, la música, la danza y el arte ha sido invaluable. Si echamos la vista atrás, cuando leer y escribir estaban solo al alcance de minorías o cuando aún no había libros, el teatro fue el arte que permitió el acercamiento del conocimiento a la sociedad en general. Al poner el foco en las tablas, la historia patria refleja la importancia de la resiliencia del teatro como una disciplina que no claudica. Los directores y actores -que han tenido que reinventarse- han sabido exponer el talento y la creatividad a lo largo de los años y por ello han logrado -gratamente- que el panameño consuma el género. Los escenarios del teatro Guild, el teatro en Círculo, el teatro ABA, el Teatro Nacional son testigos de lo poderoso que ha sido este arte en Panamá. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Teatro, hay que reconocer que la cultura trae memoria, genera experiencia, es siempre creadora. Que en sus diferentes manifestaciones su valor, su espíritu crítico son creativos, liberadores. La cultura permite generar espacios de debate y dar campo a las voces disidentes. Por esto y más se debe actuar para que la cultura no sea un asunto relegado a lo último del presupuesto del Estado. Urge voluntad y deseo político de quienes lideran, para que entiendan que la cultura contribuye al desarrollo social e impacta significativamente el comportamiento económico de un país. ¡No hay que bajar el telón! ¡Bravo por quienes lo entienden!