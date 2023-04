La oportunidad es ideal porque no impacta en el presupuesto, utiliza la misma convocatoria para las elecciones generales y la lógica indica que debe contar con el apoyo de los ciudadanos

Desde el Pacto del Bicentenario hasta las organizaciones civiles y políticas del país han expresado la necesidad de un nuevo Contrato Social. Incluso, se intentó la recolección de firmas para convocatoria a una Constituyente que al final naufragó por múltiples razones, pero eso demuestra el interés que tienen los panameños por una nueva Constitución que no sea producto de la mano de la actual Asamblea Nacional. Ahora que vienen las elecciones generales y un grupo de ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, le ha pedido al Tribunal Electoral que ponga a disposición de los electores, además de las papeletas para votar para presidente, diputado, alcalde y representante, una quinta papeleta para votar sí o no por una Constituyente. La oportunidad es ideal porque no impacta en el presupuesto, utiliza la misma convocatoria para las elecciones generales y la lógica indica que debe contar con el apoyo de los ciudadanos, por cuanto en la contienda estarán los mismos partidos que impulsaron la recolección de firmas. Pero es una gran oportunidad, porque se obliga al nuevo Gobierno a convocar la Constituyente para que el país tenga un nuevo Contrato Social base para el desarrollo de nuestra sociedad. ¡Así de simple!