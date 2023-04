Uno de los grandes problemas de los panameños es que carecemos de ciudadanía. Y esto proviene de la falta de valores cívicos y morales. Las sociedades desarrolladas lo son porque practican la ciudadanía y tienen valores cívicos y morales muy arraigados. Y lo más importante es que estos valores no requieren presupuesto, sino voluntad. Un buen ciudadano tiene pleno conocimiento de sus derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de su país. Ese valor cívico de ciudadanía impide a una persona que por unos cuantos dólares o dádivas materiales, le dé su voto a un candidato no potable para que logre escalar a una posición pública como representante, diputado, alcalde o presidente de la República. Lamentablemente, la falta de esos valores cívicos y morales, pero sobre todo, de ciudadanía, ha hecho florecer el clientelismo y esa es la razón por la que tenemos un país en decadencia. Las escuelas son un buen punto de partida para enseñar a nuestros niños sobre ciudadanía y arraigar en cada uno de esos futuros profesionales que el fin es el desarrollo de la sociedad en su conjunto y no el bolsillo de unos cuantos inescrupulosos a costa del resto de la sociedad. Trabajemos en ciudadanía con los más pequeños y dejemos de alimentar el clientelismo que está desgarrando a nuestra población. ¡Así de simple!