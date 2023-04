La administración de justicia es clave en el funcionamiento de una sociedad. Y es que cuando no hay justicia o ésta es parcializada, la sociedad pierde la fe en los magistrados y termina haciendo valer sus derechos por sí misma. Los últimos años fuimos presa de una administración de justicia totalmente amañada, donde a todas luces se violaban preceptos elementales del derecho y eso fue acarreando un desasosiego que sembró rencor y división en el país. Esos casos, la mayoría por asuntos en la administración pública, demostraron cuánto daño se le puede hacer a la sociedad cuando la justicia no es justa. Hoy, otros casos, llaman la atención de la población, cuando los fallos son exabruptos que cualquiera nota. Casos de violación de menores o casos de accidentes donde alguien pierde la vida y cuyos fallos denotan que hubo la intervención de algo o de alguien. También están los casos donde explosiones en edificios han sacudido la sociedad. Más allá de sentimentalismos, la sociedad requiere fallos con razonamientos jurídicos coherentes, no para buscar el aplauso. Necesitamos que la administración de justicia actúe de forma coherente y no se deje manipular ni por el dinero ni por las presiones mediáticas. Necesitamos una justicia justa para avanzar como sociedad. ¡Así de simple!