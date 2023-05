En el Día del Trabajo

Desde aquella gesta que costó la vida a varias personas, pero cuyo sacrificio obligó a las jornadas laborales de ocho horas, han pasado bastantes años. Hoy el mundo atraviesa por una metamorfosis, que incluye la novedad de la Inteligencia Artificial y esto conlleva a analizar el futuro del trabajo desde perspectivas razonables para el empleador y el empleado. La jornada laboral de 48 horas a la semana está cambiando por una de 40 o de cuatro por tres, sin menoscabo de la remuneración. Sin embargo, la productividad es la clave. De nada sirve aumentar el beneficio del descanso laboral si no se aumenta la productividad. Pero hay algo más. Y es que esa Inteligencia Artificial que se abre paso, va a reemplazar a millones de personas en todo el mundo. No es que la gente va a quedar si empleos, sino que está obligada a transformarse y entrar en otras competencias que requerirán la actividad humana. Conceptos como pagos por trabajar domingos o turnos en la noche están en la obsolescencia, pues lo que primará será la competencia de la persona para ejercer un cargo o realizar una labor. Podemos hablar mucho de conquistas, pero entramos en una nueva era y el que se aferra a ese pasado de conquista dejará de ser competente. Celebremos el Día del Trabajo convencidos de que la Inteligencia Artificial será nuestra aliada y no nuestro reemplazo. ¡Así de simple!