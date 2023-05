Freno al 'bullying'

El bullying ha dejado de ser un fenómeno infrecuente en nuestra sociedad. Según Unicef, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en las escuelas. Un panorama no muy alejado a la realidad nacional: Panamá es el país que mantiene mayor incidencia de acoso escolar en la región, según la data reciente. Pesa, y mucho, que la Organización Global de Prevención ante el Bullying en su plataforma digital reciba entre 10 a 12 denuncias diarias sobre agresiones en todo el territorio nacional. El director ejecutivo de este organismo, Alejandro Smoly, dijo a este diario que el nivel de bullying” en los colegios es del 48,1% y además cree que hay unos 336.000 casos diarios que no son reportados. El acoso escolar es, según la Organización Mundial de la Salud, cualquier forma reiterada de intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima. Hay que entender que hoy se observa una mayor vulnerabilidad de los niños y adolescentes frente a este tipo de violencia. Lo diferente del pasado es que ahora los daños son más intensos y cruzan las fronteras del aula y del patio de recreo: las redes sociales se convierten en aliadas para perseguir a la víctima. Combatir esta problemática supone múltiples acciones: identificar a los agresores y determinar las causas. No es suficiente implementar medidas disciplinarias, hace falta involucrar a los padres y formar de una manera específica al profesorado que en muchas ocasiones no detecta este flagelo. Reforzar los servicios de salud mental para que den una respuesta rápida y dotar de especialistas en psicopedagogía los centros educativos es imperativo. No podemos ignorar el aumento de este tipo de violencia. Urge una reacción inmediata.