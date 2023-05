Desarrollar los cerebros

A diario se escucha que la mejor manera de salir de la vorágine de la corrupción, está en la educación. Sí, sin duda lo es, pero ¿dónde invertir para educar a los niños y jóvenes? Y es que la siembra en educación no es cuestión de infraestructura y tecnología; es en el desarrollo neuronal de los cerebros desde la primera infancia. ¿En qué va a mejorar el aumento de sueldo de los docentes? En nada, solo en el bienestar económico del docente. Si, por el contrario, se invierte en infraestructura y tenemos las mejores escuelas equipadas, ¿se mejora la educación? Quizás solo en la comodidad. Pongamos que traemos el plantel de docentes de Finlandia y los ponemos a dar clases en nuestras escuelas, ¿mejorarán los estudiantes? La respuesta es quizás una mínima parte. La razón estriba en que para mejorar la educación, tenemos que tener niños con cerebros receptivos, capaces de captar lo que se les enseñe. Y Panamá tiene un alto nivel de pobreza y pobreza extrema, donde hay que trabajar en el desarrollo neuronal de sus cerebros. Es en esa primera infancia que tenemos que invertir y cuyos resultados no se verán sino en décadas. No importa cuán buena es la educación que se imparta, si no se tienen cerebros capaces de comprender esas enseñanzas. Hay que invertir en el desarrollo neuronal, más cuando el crecimiento de nuestra población está en las áreas más vulnerables. ¡Así de simple!