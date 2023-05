Remilitarización y Darién

La importancia geopolítica de Panamá es evidente y despierta mucho interés para chinos, rusos y, por supuesto, para los Estados Unidos. Y todo se puede contemplar, con los constantes enfrentamientos diplomáticos y no muy diplomáticos, entre estas potencias sobre Panamá. El problema mayor es que parece que la voz de Panamá no cuenta y hoy está inmersa en un problema migratorio que no podemos resolver. En medio de toda esta situación, empiezan a conocerse las presiones en dos vías: que tropas estadounidenses se aposten en Darién para frenar la entrada de migrantes y el control “in situ” de los traficantes de drogas y la remilitarización de Panamá. Y es justo lo que se empieza a ver, con la entrega de decenas de autos como “donación”, por parte de Estados Unidos. Todo indica que el problema migratorio será la antesala a un nuevo escenario respecto a la seguridad pública de Panamá. Pero el país también puede tomar una alternativa más viable que seguir el juego de soldaditos y consiste en fomentar la apertura del “Tapón del Darién”; es decir, utilizar la alternativa económica entre Colombia y Panamá que nos dejaría más réditos que seguir remilitarizando el país. Y es que el “tapón” ya no tapa nada y se ve en las estadísticas donde son cientos de miles de migrantes que lo atraviesan. Una vía de comunicación sería la alternativa más viable y económicamente muy positiva para el país. ¡Así de simple!