La llorona del 26 de febrero de 2023

DEFINIÉNDOSE

Dice El Muñeco que Pasea que está por definir qué va a hacer en la política. En pocas palabras deshoja margaritas: me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. ¡Ataja!

POSTULACIÓN

Ya circula la invitación en el PRD, para la postulación de Gaby en las primarias presidenciales. Será mañana, a las 4:30, en la sede del partido en avenida México. ¡Empezó la vaina!

OTRO BUS

Otro bus cargado con migrantes, se incendió camino a Chiriquí. Por suerte esta vez no hay víctimas que lamentar. Dicen que ya esta vaina huele raro. ¡Mejeto!

ARBORICIDIO

Por la denominada calle El Gheto de Varsovia, hubo un arboricidio. Esto es justo detrás de La Salle. ¿Quién ordenó semejante salvajada?, se preguntan vecinos.

PLOMO CERRADO

Circula un video de unos miembros de la Fuerza Pública Panameña, que viajaban en sus lanchas por las costas del Pacífico panameño y fueron recibido con plomo cerrado. Hubo un tiembla, tiembla y desde la patrulla costera no se ve que le respondieran. ¡Cara…bola!

DESCONTENTO

Me mandan a decir que hay otro descontento en el PRD; esta vez en el Frente Femenino que ahora quiere celebrar por adelantado el Día Internacional de la Mujer el 4 de marzo, el mismo día de la postulación de Crispiano. Que si es ¿un boicot? ¡Ajoooo!

TRISTÁN EN EL OLVIDO

El pasado viernes 24 de febrero, se cumplieron cuatro años del fallecimiento del columnista de "En Pocas Palabras". Un familiar llamó la atención entre los seguidores del "tortuguero", de que no hubo una sola nota de recordación. "Que sólo se quedan los muertos", diría Becker.

LA CACAREADA EFECTIVIDAD

Mientras el GAFI nos mantiene en su lista de lavadores de dinero, un informe de la BBC sobre el registro inglés de propietarios extranjeros arroja lo siguientes resultados que dan pena ajena: De 32,000 entidades extranjeras propietarias de más de 90,000 bienes inmuebles en el Reino Unido (Inglaterra y Gales): (a) 1900 declararon no tener beneficiario final, (b) 5,100 pusieron a otro ente jurídico extranjero de beneficiario final, (c) 4,000 pusieron a fideicomisos extranjeros de beneficiario final.

LA CACAREADA EFECTIVIDAD II

Que solo 21,000 cumplieron con registrar a una persona natural como beneficiario final a pesar de amenazas, multas y sanciones. Es decir 34% de los propietarios de inmuebles desafiaron a las autoridades del Reino Unido y no pusieron a una persona natural -el objeto del ejercicio- como dueño de las propiedades.

NUEVOS JUEGOS

La Lotería Nacional de Beneficencia autorizó la implementación los juegos "Lotto" y "Pega 3" que se llevarán a cabo los martes y sábados. ¡Vea pues!

TATEQUIETO

Me mandan esto: Dicen los entendidos que al alcalde de Chame, le salió la bruja luego de manifestar que el le pagaba a los representantes y ahora qué dirá sin el presupuesto a su medida para sus andanzas. ¡Santa cachimba!