La llorona del 20 de marzo de 2023

MADRE DE LAS CABALGATA

Lo que hubo ayer fue la “madre” se las cabalgatas en David. Muchos políticos en cuadrúpedos que dejaron las vías davideñas llenas de boñiga, pero todo mundo satisfecho. ¡Ataja!

EL DARK TOWER DE AMP

Está trivia corre por los pasillos de la Autoridad Marítima. ¿Quién es el amigo fiel que está en todos los negocios y es socio de la Empresa Monjasa?, la misma que goza del monopolio de combustible en Colón 2000. Le dicen el "Dark Tower", me cuentan los que saben.

TERTULIA VALLERA

Mucho de qué hablar ha dado la concurrida tertulia liderada por el consultor político Jaime Porcell en el 13er encuentro de Mondongueros de El Valle de Antón, organizado por el Sheriff Enrique de Obarrio. El tema: Elecciones 2024: ¿Cómo te compongo mondongo? ¡Ataja!

BRIBONADAS

Resuelta que ahora los franceses de Veolia que compraron Suez y Aguas de Barcelona, se niegan a pagar a los proveedores locales. Comenta alguien que con la misma velocidad que nos critican en sus listas deberían pagar sus compromisos. La época de los espejitos ya pasó.

PRIMER SEMESTRE UNACHI

Hoy se inicia el primer semestre 2023. En la facultad de Comunicación Social de la Unachi, su decano Rodrigo Serrano, al tiempo que les da la bienvenida, insta a todos los estudiantes a estudiar mucho, que el futuro es productivo si se preparan.

DIRECTORES PERDIDOS

En dos escuelas se anuncian acciones de protesta y los padres de familia solicitan al director ser más beligerante. Una tiene medio melón del FECE sin utilizar y en la otra hace caso únicamente a los gremios. ¡Así vamos mal!

CORDURA

Un llamado la cordura a todos los provocadores, porque lo único que van a lograr es enturbiar el proceso electoral y eso perjudica a la democracia y la convivencia de la sociedad.

NO HAY DONDE

Ir al Casco Antiguo en automóvil es una de las cosas más difíciles de hacer en la capital panameña. No hay lugar donde estacionarse. Y para colmo, los estacionamientos contiguos al Teatro Nacional están "reservados", no se sabe para quién. ¡Así se muere el turismo, y después no saben por qué!

CALLADITO

Casi inadvertida ha pasado la visita del senador republicano Tommy Tumberville, quien el sábado se reunió con el ministro Pino y los directores de los estamentos de seguridad. Obvio que el tema tratado fue sobre seguridad, crimen organizado y narcotráfico. A la que no se vio por allí fue a la señora Aponte. Ahhh, es que ella es demócrata.

SE VAN DE PASEO

Me cuenta el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que se encontró tirado en el cesto del basurero del salón Juan Urriola, el informe de los gastos aproximados de los paseos, perdón, de las giras de trabajo que realizarán durante este año, los honorables miembros de la junta directiva del Cajetón. ¡Vuelven y traban!

SE VAN DE PASEO II

El informe establece, que el costo aproximado de las giras, es por la friolera de 30,339.20 palos. Ya hay 14 apuntados, de los cuales 8 son miembros de la honorable junta directiva. El Cajetón se cae a pedazos, pero ellos se van de paseo. ¿Manolón, dónde quedó la contención del gasto? ¡Madre Santa!

GOLPE DE TABLILLA

Dicen que la falsedad de las reuniones de los PH por Internet ya se está investigando. Poderes, personas falsas y los notarios que se han prestado. Que ni hablar del Registro que mira para otro lado. ¡Ay padre!