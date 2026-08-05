La Llorona del 15 de abril de 2025

PARTIDAS CIRCUITALES

Algunos padrastros de la patria ya ni disimulan. Eso de incluir en las reformas al Reglamento Interno de la cueva de la 5 de Mayo la facultad de gestionar obras en las comunidades huele a revivir, por la puerta de atrás, las cuestionadas partidas circuitales. El clientelismo cambia de nombre, pero no de libreto.

PRESUPUESTO APRETADO

En la cueva de la 5 de Mayo no cayó nada bien la tajada que el ministerio del chenchén le reservó al presupuesto legislativo. Todo apunta a que ya afilan los colmillos para meter presión política con la intención de engordar la partida. La pelea por los billullos apenas comienza.

SESIONES NOCTURNAS

Los constantes retrasos en el inicio de las sesiones del pleno, ya una marca de la gestión de Shirley, al parecer no son casualidad. La estrategia sería dejar los temas más calientes, como las reformas al Reglamento Interno, para debatirlos cuando la noche esté bien entrada y haya menos ojos pendientes.

LOS FISCALIZADORES

Los cuatro diputados de la bancada Seguimos, integrada por MOCA y el “exchiquillo” Betserai, se han puesto el chaleco de fiscalizadores. Andan recorriendo obras e infraestructuras del Estado para inspeccionar su estado y pasarles la lupa. Habrá que ver si el recorrido termina en soluciones o solo en titulares.

NO HAY INTOCABLES

Dice el procurador Gómez que en su gestión no hay intocables en las investigaciones por los créditos fiscales fraudulentos ni en ningún otro caso, porque la meta es erradicar la corrupción. La ciudadanía espera que esa promesa no se quede en discurso y que la mano de la justicia llegue por igual para todos.

CHENCHÉN EN MANOS

Hoy corre el chenchén. El Gobierno desembolsará 164.8 millones de billullos para pagar el décimo tercer mes a 300,046 funcionarios. Como es de costumbre, más de uno ya tiene ese dinero comprometido antes de que caiga en la cuenta.

VIOLENCIA EN ALZA

Las cifras de la violencia contra la mujer siguen encendiendo las alarmas. El Ministerio Público mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de la Mujer para atender esta crisis. Con ese panorama, más de uno se pregunta si eliminar esa cartera, como propone el Gobierno, es el camino más acertado.

CARTA EN EL ASUNTO

Me cuentan que las autoridades responsables del puente de las Américas ya tomaron cartas en el asunto y reemplazaron las banderas que lucían deterioradas. Bien por la reacción, porque esa es la principal puerta de entrada y salida de la capital, y la primera impresión también cuenta.

MOVILIDAD ELÉCTRICA

El presi Mulino puso en marcha los primeros cinco buses eléctricos de MIBus, que desde hoy recorrerán la ruta 5 de Mayo–Casco Antiguo. Las unidades llegan equipadas con cámaras de seguridad, internet para los usuarios y otras comodidades.

TOMA DE POSESIÓN

Ya que hablamos del presi Mulino, mañana hace maletas rumbo a Cali para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Hoy se baja del potro el camarada Petro y comienza un nuevo capítulo en la política del vecino país.

CONGELADOR DIPLOMÁTICO