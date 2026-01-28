Apede pide un diálogo inclusivo para reformar la educación durante foro de la CAF

Durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia de Sanctics, se refirió a los desafíos y riesgos que implica avanzar en una discusión nacional sobre educación, y subrayó la necesidad de colocar al estudiante en el centro del debate.

De Sanctics reconoció que todo proceso de reforma conlleva riesgos, pero expresó su confianza en que, si el enfoque principal es el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes, los distintos actores del sector educativo estarán dispuestos a participar de manera constructiva.

“Si se pone al estudiante como centro de la discusión, estoy segura de que los gremios educativos se sentarán a elaborar su propuesta”, afirmó.

La presidenta de Apede hizo un llamado a que el diálogo sea amplio e inclusivo, y no limitado a un solo sector. En ese sentido, advirtió que la construcción de soluciones para el sistema educativo no puede darse desde espacios cerrados ni exclusivos.

“No puede ser un diálogo donde solo se hable con gremios, o solo con educadores, o solo con padres de familia, o con colegios particulares. Hay que hablar con todos”, enfatizó.

De Sanctics insistió en que escuchar a todas las partes involucradas es fundamental para lograr consensos que beneficien al país, y destacó que los gremios educativos deben tener un rol relevante en esta discusión.

“Son parte importante del proceso y tienen que estar presentes, no hay ninguna duda de eso”, sostuvo.

Asimismo, señaló que desde el Gobierno se ha reconocido la importancia de incluir a los gremios en el debate, recordando que la propia ministra de Educación ha manifestado públicamente que estos actores forman parte esencial de la conversación.