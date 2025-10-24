Asamblea impone tope del 4% en consultorías públicas

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 293, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $34,901 millones. La votación incluyó la adopción de artículos específicos, tras una jornada de intensos intercambios sobre temas de transparencia, control y uso de fondos públicos.Las reformas aprobadas se centraron en los artículos 277, 298 y 367, mientras que todas las demás propuestas fueron rechazadas. El secretario general del Legislativo confirmó al cierre de la sesión: 'El resto de las propuestas han sido rechazadas'.La primera modificación, con el artículo 277, aprobada establece que los ingresos generados por las entidades públicas deberán incorporarse íntegramente al Presupuesto General del Estado. Esta norma busca evitar el manejo discrecional de recursos propios y mejorar la trazabilidad del gasto público.El proyecto de ley prohíbe el uso de estos fondos para pagar planillas, contratos o alquileres, salvo autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. También exceptúa a organismos no gubernamentales como clubes de padres de familia, asociaciones de docentes y comités de salud, así como los ingresos que generen las universidades y escuelas por venta de servicios concesionados.La reforma obliga a que toda institución científica o tecnológica que reciba fondos nacionales o extranjeros incorpore los activos y gastos derivados al cierre de cada ejercicio fiscal.